Reprodução/Globo Marcio Canuto entra no radar do SBT para interagir com o povão em novo telejornal

O SBT se prepara para estrear sua nova grade de programação em 2024. Com mais de dez contratações em menos de seis meses, novos talentos ainda estão por vir para reforçar seu elenco. Christina Rocha comandará um programa vespertino com caráter bem "povão", e algumas vagas estão abertas. A emissora busca profissionais que dialoguem com a audiência, e um dos nomes que foram parar na mesa de Daniela Beyruti para integrar o time de repórteres é Marcio Canuto.





O SBT busca nomes, principalmente para reportagem, que interajam com as pessoas na rua, num tom bem popularesco. Como a maior parte dos profissionais da área segue uma "cartilha" de conduta mais séria e comedida, são poucas as figuras que conseguiram até hoje criar uma identificação com a grande massa.

E Canuto foi sugerido à nova chefona do SBT justamente por essas características mais específicas. Essa seria uma maneira do novo vespertino ter uma "voz do povão" dentro de seu noticiário para criar uma conexão com sua principal faixa de audiência.

Sendo assim, Canuto, notável pelo entusiamo em links ao vivo e reportagens envolventes entrou no radar de Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT e filha de Silvio Santos, para desempenhar a função. O telejornal deve conter, além de Christina, mais dois apresentadores.

Ex-apresentadora do Casos de Família, Christina Rocha alavancou o vespertino do SBT justamente por destrinchar dramas e personagens corriqueiros da atração com opiniões assertivas e muito bom humor. Perfil que vai de encontro à proposta do novo telejornal.

Por onde anda Marcio Canuto?

Após 21 anos na Globo, onde se estabeleceu como figura carismática em comandar reportagens de rua, Marcio Canuto decidiu sair da emissora em 2019 com objetivo de se aposentar.

Em 2022, no entanto, Canuto voltou atrás da sua decisão e integrou a cobertura da Record, em São Paulo, para o Paulistão 2022, repetindo a atuação na edição de 2023 do campeonato.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho