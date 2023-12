Reprodução/Instagram A jornalista revelou as previsões que teve antes de ganhar o prêmio

Nesta segunda-feira (11), Jullie Dutra, primeira pessoa a ganhar o prêmio máximo do Quem Quer Ser Um Milionário, quadro do Domingão com Huck, na Globo, participou do programa A Tarde é Sua, na RedeTV!, e revelou premonições antes de tornar-se vencedora da atração.



"Eu desejei muito isso. Na hora que caiu a chuva de papéis piscados, eu fiquei incrédula. Muito mágico. Era visível a emoção de Luciano. Era tao desejado pra mim quanto pra ele. Dei um abraço nele muito fraterno. Me senti muito acolhida naquele momento", relembrou.



Jullie admitiu que teve premonições ao longo de sua participação, e que inclusive contou para sua psicóloga que sonhava com este momento. "Eu achei que tava vivendo uma realidade paralela. Eu me via o tempo todo nessa situação, com a chuva de papéis picados. Hoje o milhão sai, é meu. Cadê a chuva?", brincou.



Durante sua participação, a jornalista contou mais detalhes de sua vida pessoal. Entre eles, a morte de sua mãe em 2013 após sofrer um AVC. Jullie garantiu que ela estava em todos os momentos: "Ela tava ali. Eu sentia ela o tempo todo", garantiu.



A jornalista pernambucana acertou todas as quinze perguntas feitas pelo apresentador Luciano Huck e pôde levar para casa R$ 1 milhão. Após a atração, teve seu perfil no Instagram divulgado e ganhou mais de 274.983 mil em menos de 24 horas.

Jullie tem um agência de comunicação, estuda para ser diplomata do Ministério de Relações Exteriores e é mãe de uma criança de três anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

*Texto de Júlia Wasko

