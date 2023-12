Reprodução A pernambucana foi a primeira pessoa a ganhar o prêmio máximo do programa



Jullie Dutra, primeira pessoa a ganhar o prêmio máximo do Quem Quer Ser Um Milionário, quadro do Domingão com Huck, na Globo, tornou-se um fenômeno após a conquista no último domingo (10). A jornalista ganhou mais de 200 mil seguidores no Instagram após uma única divulgação de seu perfil na atração. O crescimento repentino da jornalista é ainda mais surpreendente quando comparamos com os números obtidos por participantes de A Fazenda 15, que estão confinados há três meses, sendo vigiados 24 horas por dia e entrando ao vivo em horário nobre na Record.



Os peões também contam com divulgações nas redes sociais, principalmente no perfil oficial do reality show e da emissora. Mesmo com tanta divulgação diária, alguns deles ganharam menos seguidores que a nova milionária, como, por exemplo, Tonzão Chagas, Radamés Furlan e Lily Nobre.



A jornalista iniciou sua participação no programa da Globo com apenas 6.200 seguidores. Após a divulgação breve de Luciano Huck, ela cravou a marca de 281.183 mil seguidores, ganhando 274.983 mil em menos de 24 horas.



Por outro lado, Darlan Cunha e Sander Mecca ganharam poucos seguidores desde suas entradas no reality show da Record (9,3 mil e 32,4 mil, respectivamente), mesmo com suas aparições em diversos programas da emissora após serem eliminados. Outros conseguiram até mesmo perder os usuários que já mantinham antes do confinamento, como Cezar Black, WL Guimarães e Shayan Haghbin, que hoje têm menos seguidores no Instagram do que quando entraram no reality.



Henrique Martins e Jenny Miranda, também eliminados do reality, até que conseguiram registrar um bom crescimento e ganharam, respectivamente 68,7 mil e 213 mil seguidores, mas ainda assim registraram um número inferior ao que a Jullie Dutra conquistou rapidamente na Globo.



Desde a estreia de A Fazenda 15, Lily Nobre conquistou 42,3 mil seguidores, enquanto Radamés Furlan conquistou 43,6 mil novos fãs. Já Tonzão Chagas elevou sua base em 85,2 mil seguidores, e o recém-eliminado Yuri Meirelles ganhou 125,5 mil admiradores.



A jornalista pernambucana acertou todas as quinze perguntas feitas pelo apresentador Luciano Huck e pôde levar para casa R$ 1 milhão. Jullie tem um agência de comunicação, estuda para ser diplomata do Ministério de Relações Exteriores e é mãe de uma criança de três anos, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.







*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko