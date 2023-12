Reprodução/Instagram A cantora confirmou o relacionamento com o produtor musical

Na última quinta-feira (7), Selena Gomez admitiu que está se relacionando com Benny Blanco. A atriz confirmou, por meio de comentários e com a publicação de uma foto ao lado do produtor, que os dois já estão juntos há seis meses.



Benny Blanco foi responsável por produzir diversas músicas de sucesso, como Teenage Dream, da Katy Perry, TiK ToK, de Kesha, Circus, de Britney Spears, e Moves Like Jagger, do Maroon 5.

Aos 35 anos, o produtor musical já trabalhou com grandes nomes, incluindo Justin Bieber e The Weeknd, ex-namorados de sua atual companheira.

Apesar do romance ser recente, Benny e Selena se conhecem há, pelo menos, oito anos, quando os primeiros trabalhos em conjunto foram lançados. Os dois foram os idealizadores de músicas da cantora, como Same Old Love, Kill 'Em With Kindness, I Can't Get Enough e Single Soon.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko