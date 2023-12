Divulgação A emissora divulgou os valores para a venda dos cômodos da casa do BBB 24

A Globo disponibilizou o plano comercial do BBB 24 e um fator chamou a atenção desta modesta coluna. Além de lucrar bastante com as tradicionais cotas comerciais , a emissora está vendendo tudo dentro da casa a quem interessar. E se tiver uma empresa disposta a patrocinar até mesmo o desodorante dos brothers, ou a chapinha de cabelo que irão usar, e ter sua marca veiculada diariamente em rede nacional, os itens estão disponíveis. Mas prepare-se, porque os valores são salgadíssimos, com uma tabela que exige, literalmente, milhões de reais de investimento.



A coluna teve acesso ao plano comercial do maior reality show do país e os preços são surpreendentes. Além das tradicionais cotas, a emissora colocou à venda o mercado, o prêmio que será dado ao campeão, o almoço do anjo, o mimo do líder e a turbinada do líder, o cinema, além dos combos de mesa, cabelos, desodorante, automotivo, lanche e escova elétrica.

Tudo isso para fazer o caixa da Globo engordar ainda mais. Afinal, não é à toa que o Big Brother Brasil é o programa mais lucrativo da TV.

O mercado, realizado semanalmente pelos brothers, poderá ser comprado por uma empresa pelo valor de R$ 35,8 milhões. Já o prêmio final, que seguirá um modelo semelhante ao do BBB 23, o patrocinador deverá desembolsar R$ 45,031 milhões --além de ser o responsável por pagar o cachê ao campeão da temporada.

O almoço do anjo, onde os participantes recebem um recado da família, está à venda por R$ 37,119 milhões. Já o mimo do líder e a turbinada do líder saem por R$ 41,135 e R$ 33,719, respectivamente. Por fim, o cinema, também com entrega semanal, por "apenas" R$ 34,059 milhões.

Por outro lado, a emissora lançou combos mais econômicos, como o Tá na Mesa. Neste, os patrocinadores oferecem um produto específico para ficar à disposição dos brothers para uso na cozinha, desembolsando R$ 11,615 milhões. O combo Cabelos é exclusivo para produtos do segmento por R$ 12,424 milhões.

O combo Desodorante sai por "apenas" R$ 9,742 milhões. Além deles, o combo Automotivo está Pa venda por R$ 9,830 milhões. Já o combo Lanche, uma novidade inédita do BBB 24, custa R$ 10,408 milhões, e o combo Escova Elétrica pede R$ 9,742 milhões.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko