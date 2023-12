Reprodução/Globo Ju Masaoka sofre tentativa de assalto ao vivo durante Encontro

A criminalidade em São Paulo está cada vez mais intensa. E Patrícia Poeta iniciou o Encontro, da Globo, falando justamente sobre isso antes de testemunhar uma tentativa de roubo ao vivo durante o programa nesta sexta-feira (8). Isso porque a atração dedicava uma matéria sobre os 132 anos da Avenida Paulista quando um ciclista tentou tomar um celular da mão de Ju Masaoka direto do cartão postal da cidade.

Antes da cena, a repórter estava a postos direto do endereço quando Patrícia a chamou em um link ao vivo: "Oi, Ju! Bom dia para você! Muitas histórias de vidam passam por aí também, né?", questionou a anfitriã.



Neste momento, é possível ver ao fundo um homem com vestimenta e mochila bag preta se aproximar de bicicleta enquanto a profissional ouvia Patrícia no retorno. E, antes mesmo de direcionar sua resposta à Patrícia e aos telespectadores, Ju foi surpreendia com um ato ágil do criminoso tentando tirar o celular de sua mão.

A repórter relutou instantaneamente ao roubo, que foi registrado por uma câmera posicionada a frente de Ju. "Gente! Quase fui assaltada! Patrícia do céu", disse assustada. "Nossa! Começamos falando disso", comentou Poeta, surpresa. "Pelo amor de Deus. Estou com o celular na mão pra fazer... Vocês estão falando disso... O cara está na bicicleta ali, e tem polícia aqui na Avenida.", afirmou ela enquanto o cinegrafista busca captar imagem do criminoso já distante.

"Nossa! Olha como está cada vez mais...Tá vendo?! Vamos rever esse momento porque é um susto, Ju, eu já tive o meu celular, inclusive, levado desta forma. Na bicicleta, andando... Você acha que está fazendo esporte, né? Não. O esporte é roubar a pessoa que está ali na frente", disse enquanto as imagens do momento eram reprisadas.

"Não falei?! Não comecei o programa dizendo isso?! A gente fica torcendo para não ser a próxima vítima? Nem trabalhando o pessoal perdoa", disse.

Confira o momento:

Repórter Ju Masaoka sofre tentativa de assalto ao vivo na Globo pic.twitter.com/H2wNKRJMb2 — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) December 8, 2023