Reprodução/Leonardo Negrão O empresário sofreu um infarto no banheiro de um bar

Nesta quinta-feira (7), o apresentador Nuno Graciano morreu aos 54 anos, após sofrer um infarto no banheiro de um bar. Ele ganhou fama com sua participação no Big Brother Portugal, em 2022, e estava internado há três dias em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), em Cascais.



De acordo com Cinha Jardim, amiga do empresário, ele foi encontrado desacordado no local. "Estava em um café, se sentiu mal, foi ao banheiro e demorou um tempo a mais do que o normal. Quando foram ao banheiro, a porta estava trancada e foi difícil de abrir", afirmou.



Nuno Graciano estava afastado dos holofotes e administrava suas próprias empresas, uma alimentícia e outra de negócios imobiliários.



Além disso, era formado em Ciências do Desenvolvimento e Cooperação e já trabalhou em emissoras, como SIC, TVI e CMTV.



*Texto de Júlia Wasko

