Divulgação O vídeo mostrou uma discussão entre o cantor e os apresentadores do programa

Um vídeo inédito de Agnaldo Timóteo, morto em 2021, tem circulado nas redes sociais e chamado a atenção. Na gravação do programa A Verdade de Cada Um, da TVS (atual SBT), o cantor brigou com os apresentadores e pediu que o vídeo fosse publicado somente depois de sua morte.



De acordo com Ney Inácio, ex-repórter do Programa do Ratinho e amigo de Timóteo, seu único pedido foi para que as imagens não fossem divulgadas enquanto estivesse vivo.

No vídeo, gravado em 1982, o artista se revolta com uma pergunta feita pelos apresentadores a respeito de sua sexualidade. "Eu vou preferir começar o programa mostrando mais um lado pessoal dele do que profissional. Timóteo, você já confessou seu homossexualismo, mas você foi pai. Como foi essa história?", questionou Sonia Abrão.

Timóteo não gostou da situação e discutiu com a apresentadora, afirmando que a informação era improcedente. Na sequência, outro participante do programa o chamou de "bicha".

O artista se levantou para ir embora, mas foi agredido por um dos funcionários. No final do vídeo, sem a presença do cantor, o apresentador Alfredo Borba se refere a ele usando palavras racistas.

Ao jornal O Estado de S. Paulo, Ney Inácio garantiu que Timóteo "quebrou tudo na sala do lado". "Mas o fio da câmera não chegava até o local, por isso a imagem continua a mostrar o estúdio", explicou.

Em entrevista ao Estadão, Sonia Abrão esclareceu que recebia o roteiro das perguntas pronto. "Ainda bem que desse episódio em diante aprendi a questionar e a não obedecer cegamente direção e produção de TV", disse.

Por fim, o programa foi cancelado por Silvio Santos e o episódio em questão até então não havia sido exibido.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko