Reprodução/Instagram O apresentador do SBT desabafou sobre seu relacionamento com Carlinhos Maia

Nesta quinta-feira (7), Lucas Guimarães publicou um longo desabafo nos Stories de seu Instagram e admitiu que seu casamento com Carlinhos Maia está passando por uma crise. Além disso, o apresentador do SBT pontuou que não sabe como será o futuro do casal. Vale lembrar que a coluna deu em primeira mão a notícia de que os dois estavam enfrentando mais uma crise no relacionamento.



"Sim, eu e o Carlinhos estamos mais uma vez em crise, isso é normal entre os casais normais, não aqueles que se dizem 'perfeitos' isso não existe, quem disser é porque tá mentindo e tá aí uma coisa que não gostamos é mentir pra vocês por nada nesse mundo", escreveu.

"Não posso dizer o que irá acontecer daqui pra frente, não posso afirmar nem ainda mentir, sendo que tanto eu e ele estamos confusos demais com relação ao nosso casamento e ao nosso futuro. Eu entrego, tudo nas mãos de Deus e agora não será diferente. Eu me sinto muito mais feliz agora porque me encontrei isso é fato, assim como ele também", acrescentou.

Na última terça-feira (5), a coluna publicou com exclusividade a notícia que Carlinhos e Lucas brigaram um dia antes de chegar na Farofa da Gkay. O casal se estranhou e dormiu em quartos separados. O motivo? Mais uma vez ciúmes. O dois já são conhecidos pelas discussões por medo de perderem um ao outro, e na viagem não foi diferente.

O influenciador inclusive confirmou que os dois estavam enfrentando uma nova crise no casamento. "Sim, estamos em crise já faz um bom tempo, afinal são 14 anos juntos (...) Ontem nós estranhamos a festa inteira mas no final da noite, ele bateu no meu quarto e demos uma pimbada dos sonhos, sabe aquelas que a gente desconta a raiva?"

À coluna, Lucas já havia admitido que as crises de ciúmes eram um dos grandes motivos das discussões. O recém-contratado do SBT revelou que Carlinhos Maia ficou inseguro com a novidade.

"Dá um ciúmes às vezes, né? Ele [Carlinhos] tem medo de me perder, assim como já tive muito medo de perdê-lo também. Mas tem uma coisa que ninguém nunca vai tirar de nós, é o nosso amor, nossa parceria e cumplicidade", garantiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação.