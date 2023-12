Reprodução O influenciador revelou detalhes de processo seletivo para participar de suruba

Diogo Defante abriu o jogo e relembrou uma suruba que participou ao lado de 50 pessoas. Em entrevista ao apresentador Antonio Tabet, o influenciador contou detalhes do processo seletivo que foi submetido antes de ser convidado para o ato sexual.







"É uma festa, que eu jamais vou divulgar. Você tem que fazer tipo um cadastro, tem entrevista pra saber se você não é uma pessoa escrota, um babaca que vai forçar alguém a alguma coisa. É quase um psicotécnico (...) Essa filtragem é maravilhosa, porque as pessoas realmente são legais. Rolou uma dinâmica de grupo [antes], foi bonitinho", contou.



"Era um hotel aqui em São Paulo, uma sala que já é um lugar pra isso, grandão, várias camas. Cheguei sozinho. (...) Entrei, a galera já seminua, tinha uma piscininha e fui pra ela", relembrou.

"Em algum momento, me deu um pudor, mas depois eu percebi que estava sendo ridículo. Aí foi (...) Uma parada que me impressionou foram os caras lá trocando ideia e tomando uma cervejinha", admitiu.



O comediante ainda contou como foi cobrir a Copa do Mundo de 2022, no Qatar. "Comecei a ficar confiante. (...) Entrei no Casé (transmissões de Casimiro) e a primeira entrada já viralizou, a que eu fingi que estava sem o som, que foi logo o bagulho do leão também. (...) Aí viralizou de novo, e eu ganhando confiança, inflaram meu ego... Fiquei: 'Sou o rei desse país, eu mando e desmando. Aí a primeira merda foi Cartolouco me deu um beijo na boca", afirmou.



"Ele tacou um beijo na minha boca, tirou foto, postou no Twitter, Cartolouco sendo Cartolouco. Daí veio um comentário de alguém marcando um jornalista de lá e falando: 'Olha a atitude dos caras no seu país'", disse.

"Ele pegou uma foto minha, fez uma montagem, disse que eu estava cotado pra ser presidente do Brasil e o jornalista comprou isso, apagou as mensagens", concluiu.



Defante ainda desabafou sobre a ausência de sua mãe. "Ouço ela até hoje. Tive um sonho com ela, ela bem. Imagino que ela estaria muito orgulhosa. Queria ter ela quando gravo meu programa, sentadinha, olhando. Ela gostava muito de me admirar. Todas as imagens que tenho criança, ela que fazia. É um anjo que vem na sua vida, te dá os nortes, se vai e fica a saudade", garantiu.



"Ela estaria num misto. Orgulhosa com tudo e quase que brincando com essas paradas. Ela era bem esperta pra saber que é entretenimento que eu produzo. Ela ia entrar nessa zoeira: 'Já vai de fralda de novo?'. Ela ia estar explodindo de orgulho porque foi a pessoa que mais investiu em mim como artista (...) Ela falava: 'Você vai tirar a família da lama'. Ela falava exagerando, mas faz um sentido", finalizou.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko