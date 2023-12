Divulgação A emissora divulgou as cotas de patrocínios para as marcas que tem interesse de integrar o reality show

A Globo disponibilizou o plano comercial do BBB24 ao mercado publicitário e as oportunidades para anunciar no reality show da Globo chamaram a atenção. No ano passado, a cota Big, a mais cara de todas e que permite a divulgação das marcas em festas, provas e outras dinâmicas ao longo de sete ações, custava R$ 105,1 milhões. Neste ano, o valor subiu para R$ 114,4 milhões. Um encarecimento de quase 9%.



Para os patrocínios, a emissora manteve as cotas divididas em três categorias que atendem o poder de investimento de cada empresa. A mais caras delas é a Big, com valor de R$ 114,207 milhões, que conta com sete ações, cobertura de todos os pontos de contato do programa, entregas premium e exclusivas, além de permanecer durante todo o confinamento.

Já o Camarote chegou aos R$ 87,423 milhões, e oferece às marcas uma exposição ao longo da atração, conta com quatro ações e a possibilidade de serem feitas em provas e dinâmicas. No BBB 23, esta mesma categoria era vendida a R$ 80,2 milhões, e seguiu o crescimento de 9%.

A cota Brother, estipulada em R$ 20,608 milhões, garante a inserção das marcas em três dinâmicas, sendo uma prova bate-e-volta, uma festa e uma Prova do Anjo. No temporada passada, essa mesma categoria foi comercializada a R$ 15,6 milhões. O encarecimento corresponde a 32%.

Já as cotas do top de 5 segundos continuam no reality show. A primeira, Confronto, acontecerá nas segundas, quartas-feiras e domingos, e terá o valor de R$ 42,609 milhões. A segunda, Decisões, veiculada nas terças, quintas, sextas-feiras e sábados, sairá por R$ 42,258 milhões.

*Texto de Júlia Wasko

