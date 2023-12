Reprodução/Record Tuca Andrada cobra posicionamento de Marcos Mion sobre fala preoconceituosa proferida pela ex-primeira dama Michelle Bolsonaro

Tuca Andrada, famoso por estrelar produções para o cinema e novelas da Globo, veio por meio de suas redes sociais cobrar um posicionamento de Marcos Mion diante de uma fala preconceituosa proferida pela ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, a respeito de autismo.

Nessa quarta-feira (6), Tuca fez uma publicação em seu perfil no X/Twitter mencionando Marcos Mion, inclusive o marcando na postagem: "E aí, Mion? Tudo bem, rapaz? O que você achou da fala da Mi das Carpas [Michelle Bolsonaro] sobre autismo? O que você acha da fala do Lula a gente já sabe, mas e dessa daí? O que você tem a dizer? Abração", questionou.

O ator se referiu ao fato de Mion ter um filho diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), Romeu Mion, de 18 anos, e ter criticado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em abril deste ano o chamando de "capacitista". Na época, o político afirmou — numa reunião com ministros e governadores, em Brasília, acerca da prevenção da violência nas escolas — que pessoas com "deficiência mental" têm "problemas de desequilíbrio de parafuso".

Confira a publicação:

E aí Mion @marcosmion ? Td bem rapaz? O que vc achou da fala da Mi das Carpas sobre autismo?

O q vc acha da fala do Lula a gente já sabe, mas e dessa daí? O que vc tem a dizer?

Abração — Tuca Andrada (@TucaAndrada3) December 6, 2023





Michelle Bolsonaro, por sua vez, foi detonada nas redes sociais ao abordar a relevância de pessoas que lutam pela diversidade ingressarem na política. A ex-primeira dama afirmou que teve sorte em não ter precisado enfrentar "nenhum problema em sua vida", se referindo a ter um filho autista.

"Agradeço a Deus todos os dias, porque eu não precisei passar por nenhum problema, Adriana. Eu não tenho filho autista como você tem. Eu não fui abusada sexualmente", disse. A mulher a quem Michelle se dirigiu é mãe de um filho autista e recém-filiada ao PL.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho