Divulgação/CNN Brasil Márcio Gomes, Mari Palma e William Waack estão no "chamadão" de novidades da CNN Brasil para 2024





Após um ano de reformulação estrutural, a CNN Brasil definiu suas metas para 2024 e traçou um planejamento agressivo não somente para se mostrar mais competitiva frente a seus concorrentes, mas também para o fortalecimento de seu caixa e busca por novos anunciantes. No pacote de novidades estão o investimento em mais eventos presenciais, coberturas de grandes agendas internacionais, lançamentos de programas e retirada de âncoras da geladeira.





Todas essas novidades serão anunciadas em breve ao mercado por meio de um vídeo promocional, ao qual a coluna obteve acesso antecipado graças às nossas fontes. Nele é possível ver que a CNN mobilizou toda sua estrutura e elenco para expor "o que vem aí".

A começar pelos apresentadores Mari Palma, Phelipe Siani e Rita Wu, que estão na geladeira do canal de notícias desde setembro. Os três, que faziam parte do finado PopVerso, retornarão à grade em 2024, cada um com um programa diferente.

Raquel Landim, atual líder do CNN 360º, ganhará um novo programa. Muriel Porfiro, que tem se revezado entre os postos de âncora substituta e repórter, comandará a inédita série documental Descobrindo Portugal. Daniela Filomeno, que costuma bater GloboNews e Jovem Pan sempre que entra no ar com o CNN Viagem e Gastronomia, terá nova temporada explorando o norte da África e a Europa.

William Waack também terá um novo programa, a série Abrindo a Cabeça, na qual irá mostrar por que os grandes cérebros brasileiros "fogem" do país, por que perdemos nossos talentos para o mercado internacional, e quais os impactos no desenvolvimento de nossa economia, tecnologia e outras áreas. Ele irá conciliar esta tarefa com seu telejornal diário, o WW.

Figura de prestígio do canal, Márcio Gomes já está de passagens compradas para Paris, juntamente com Jairo Nascimento, onde farão uma cobertura de fôlego dos Jogos Olímpicos. A CNN também mobilizará sua equipe para ir in loco na Cúpula Climática da ONU de 2024, a COP29, além de acompanhar as eleições norte-americanas. No vídeo, o canal também diz que estará presente em todas as capitais do país para acompanhar o período das eleições municipais.

Roberto Kalil retorna ao canal com nova temporada do CNN Sinais Vitais. Se em 2023 ele surgiu na programação com pílulas rápidas com conteúdos sobre saúde, no ano que vem o médico comandará um programa em formato mesacast, exibido nas plataformas digitais e que terá parte de seu conteúdo explorado na grade do canal. O empresário Abílio Diniz renovou o contrato e terá nova temporada de seu talk show.

Novo formato de negócios

A CNN consolidou um novo formato para trazer dinheiro a seu caixa: o CNN Talks, unidade de negócio que mobilizou grandes empresas nacionais e reuniu executivos prestigiados para debates profundos sobre as mudanças e rumos do mercado em diferentes setores.

Em 2024, o CNN Talks terá ainda mais força, e já conta com quatro eventos confirmados nas seguintes áreas: Infraestrutura; Saúde e Inovação; Economia & Negócios e Sustentabilidade (COP 29).