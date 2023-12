Reprodução/Divulgação Igor Camargo fala de decisão da Justiça favorável a Graciele Lacerda em briga familiar

Igor Camargo, filho caçula de Zezé Di Camargo, comentou sobre a decisão da Justiça que exigiu que Amabylle Eiroa, sua mulher, apagasse todas as postagens que fez sobre o processo e as acusações de que Graciele Lacerda tinha um perfil fake para atacar a família do sertanejo na internet.

"Atenção! Nova definição de vitória: 'Vamos discutir o assunto na Justiça, e não na mídia, ok?. É cada uma agora, viu?! Eu também já estou com a minha roupa separada, caso eu precise me pronunciar", escreveu.

Amabylle, Graciele e Zezé ainda não se pronunciaram sobre o assunto. A nora do sertanejo, no entanto, já apagou de seu perfil no Instagram todas as publicações em que acusava a madrasta do marido.



Briga familiar

Tudo começou quando a nora de Zezé Di Camargo, Amabylle Eiroa, fez uma postagem nas redes sociais, no fim de outubro, expondo provas do envolvimento de Graciele Lacerda na administração de um perfil fake no Instagram, que era usado para difamar a arquiteta. A noiva de Igor chegou a ter o apoio da sogra, Zilu Godoi, nos comentários.

Já que, além de criticar Amabylle, a conta também fazia comentários pejorativos sobre a ex-esposa de Zezé, e sobre suas filhas, Wanessa e Camilla. Embora Graciele não tenha admitido ser dona da conta, o cantor confirmou que a noiva usa um perfil falso, mas a defendeu das acusações.

“Estão se aproveitando da situação para pisar nela”, disse em entrevista à coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles. “90% dos artistas têm um perfil fake pra se defender de algumas coisas”, afirmou na época.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho