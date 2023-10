Reprodução Seguidores apontam Graciele Lacerda, atual do cantor Zezé Di Camargo, esteja por trás de fake que difamou Amabylle Eiroa nas redes sociais

Nora de Zezé Di Carmago, Amabylle Eiroa relatou nessa sexta-feira (20) que descobriu que uma pessoa de sua convivência criou um perfil falso no Instagram para difamá-la para os familiares. Em publicação feita em suas redes sociais, a arquiteta revela que a conta fake nomeada Priscila Dantas "agia de forma dissimulada e manipuladora contra várias pessoas em comum", e forneceu mais detalhes na legenda da carta aberta escrita aos seus seguidores.

Internautas, portanto, suspeitam de que a responsável por trás do pefil é a atual mulher do cantor, Graciele Lacerda, nome que a moça passou cogitar com base em comentários deixados no post.

"Tentei resolver a questão INTERNAMENTE; entretanto, a pessoa envolvida, mais uma vez, recorreu à manipulação e persuadiu terceiros a crerem que o perfil falso não lhe pertencia, mas sim, deixando subentendido que o perfil poderia ser meu", disse na legenda.

E continuou: "Além disso, utiliza-se do seu perfil oficial do Instagram com mensagens subliminares e indiretas para tentar manipular a verdade sobre vários fatos, sempre escondida atrás de uma máscara social, inclusive blasfemando a palavra de Deus na tentativa de esconder seus atos", declarou ela, que em publicação anterior fez suposta alusão à Graciele, referindo-a como "narcisista" com "transtorno de personalidade" e "mente desordenada".



Com a situação, Amabylle recoreu à Justiça para denunciar o caso e tomar as devidas providências sobre o suposto responsável pelo perfil: "Foi através dessa liminar anexada que começou o meu processo de busca pela VERDADE", começou nos stories do Instagram.

"Essa situação evidencia que a rede mundial de computadores não é um ambiente onde a impunidade prevalece. Atrás de cada perifl fake, há um indivíduo por trás de suas ações, que hoje atrás da lei 'cyberstalking' é facilmente localizado. INTERNET NÃO É TERRA SEM LEI", pontuou.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho