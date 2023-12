Léo Rosário/Globo Daniel Rocha está de volta em Terra e Paixão, da Globo

Daniel Rocha entrará nos próximos capítulos de Terra e Paixão, da Globo, como Natercinho, rapaz que ficará encantado por Anely (Tatá Werneck) e fará de tudo para estrelar um filme erótico com ela. O trabalho marca o retorno do ator às novelas depois de sete anos, desde que fez A Lei do Amor. O artista começou a gravar na semana passada. "Tem tempo que eu não fazia novela. Estou radiante. É como voltar para casa", iniciou.



“Estou trabalhando novamente com o Walcyr Carrasco, com quem fiz Amor à Vida. Ele é um autor do qual sempre fui fã, desde criança. E pela primeira vez trabalho com a Thelma Guedes (que assina novela com Carrasco), que também admiro bastante", disse ao jornal O Globo.



E contou que não planejou ficar tanto tempo sem fazer novelas: "Eu fiz a série Irmãos Freitas (2019) e, por questões do destino ou do mercado, desde então acabei sendo chamado mais para trabalhos no streaming. Acabaram não rolando convites para novelas. Em alguns momentos, talvez por eu estar ocupado com esses outros trabalhos", afirmou.

Rocha está de volta ao Brasil após passar um período morando na Inglaterra com a então namorada, a modelo Mariana Nunes. O relacionamento foi à distância durante um tempo, até que o namoro chegou ao fim: "Terminamos, mas continuamos grandes amigos. Tivemos um relacionamento intenso, moramos juntos, mas chegou ao fim. Foi incrível enquanto durou e nos adoramos. A vida é assim", pontuou.

Em 2024 Daniel pretende realizar um sonho profissional antigo: encenar uma adaptação do espetáculo Um Bonde Chamado Desejo, de Tennessee Williams.

"Desde os 17 anos tenho vontade de fazer essa peça. Eu estava esperando alcançar a capacidade artística e a idade do personagem para concretizar esse sonho. Acho que chegou o momento. Então, quem sabe ano que vem eu tiro esse projeto do papel", declarou.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho