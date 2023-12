Reprodução Sheron Menezzes ganha primeira protagonista após 21 anos como funcionária da Globo

Sheron Menezzes foi protagonista em uma novela da Globo pela primeira vez na carreira neste ano, como Sol, em Vai na Fé. Na emissora desde 2002, a atriz avaliou que demorou para ganhar o papel principal de um folhetim. Mas admitiu que talvez não tivesse a maturidade necessária quando mais jovem. Em entrevista ao Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, ela afirmou que o papel chegou no momento ideal de sua trajetória.

"Eu sei o que eu fiz, sei que entreguei, tenho consciência do lindo trabalho. Tenho orgulho de mim e que bom que posso falar isso. Demorou, mas, talvez, antes eu tivesse receios. Hoje tenho consciência de que estava preparada e pronta para isso", disse nessa terça-feira (5).

O primeiro trabalho de Sheron na Globo foi em 2002, quando viveu Júlia em Esperança. Aos 40 anos, a atriz relatou que a maternidade também gerou transformações importantes em sua carreira. "É muito da minha maturidade, das coisas que eu acredito, das mudanças que fiz no meu jeito de ser", disse.

"Acho que hoje, com 40 anos, mãe, eu tenho muito mais calma, muito mais paciência. Penso mais nas coisas. Não ligo pra tantas outras coisas que eu me importava antes. Hoje, pra mim, é pequeno perto de tudo que temos na vida. Nossas prioridades mudam", adicionou.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho