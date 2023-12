Reprodução/Instagram Jenny Miranda tentou tirar a própria vida na noite desta terça-feira





[ATENÇÃO: ESTE TEXTO CONTÉM INFORMAÇÕES QUE PODEM DESPERTAR GATILHOS]

Jenny Miranda entrou em surto na noite desta terça-feira (5) e atentou contra a própria vida. Ela tomou uma cartela de remédios antidepressivos e fez uma série de publicações no Instagram, ameaçando se jogar da sacada de seu apartamento por conta do fim de seu casamento com o médico Fábio Gontijo. Mas a coluna acaba de receber a informação de que ela foi socorrida a tempo.







Assim que os primeiros Stories da ex-participante de A Fazenda 15 foram publicados, alguns fãs ficaram em alerta e logo acionaram a Polícia e o Samu para irem socorrê-la em sua casa. Mas a família da ex-peoa também tomou conhecimento e foi correndo até o local para evitar o pior.

Em conversa com a assessoria de imprensa de Jenny, a coluna recebeu a informação de que dona Amélia, mãe biológica da ex-peoa, chegou a tempo e evitou que ela pulasse da sacada. "Ela foi levada ao hospital. Obrigado pela preocupação", disse a equipe dela em uma breve conversa agora pela noite.





Jenny está hospedada em um apartamento de um amigo, em São Paulo, onde cumpre com uma agenda de trabalho por conta de sua participação no reality show da Record. Ela tinha uma série de atividades a cumprir, mas agora com sua internação os compromissos serão revistos.



Esta é a segunda vez que ela tenta algo contra a própria vida desde que foi eliminada do reality show. Os ataques de ódio que recebeu nas redes sociais após despertar a fúria dos fãs de Rachel Sheherazade em A Fazenda 15, somado aos escândalos promovidos por sua filha biológica, Bia Miranda, fizeram ela parar no hospital poucas semanas atrás. Na ocasião, ela havia ingerido diversos remédios e precisou ser intubada.

Desta vez, o gatilho de Jenny foi a ida de Fábio Gontijo ao programa Chupim, da rádio Metropolitana, na noite de hoje. Eles anunciaram o fim do casamento na segunda-feira, assim que desembarcaram do cruzeiro do cantor Alexandre Pires, após uma briga apoteótica. O médico, sem paciência, decidiu colocar um ponto final na relação.

Em seus Stories, Jenny disse que ouviu Fábio dizer na rádio que já estava fazendo a fila andar. E a partir daí, passou a gravar uma sequência de Stories chorando e ameaçando tirar a própria vida.

O que a coluna não sabia era que a ex-peoa havia se reaproximado de sua mãe biológica, dona Amélia, responsável por evitar que a filha tirasse a própria vida. A coluna está em contato com a equipe de Jenny e trará mais informações assim que formos notificados.