Mega da Virada: após ganhar na loteria mais de 50 vezes, ex-BBB Paulinha Leite revela 'truque' para sorteio de R$ 550 milhões

No dia 31 de dezembro, milhares de brasileiros irão lançar a sorte para levar o prêmio mais alto da história na Mega da Virada, sorteio que terá valor estimado em R$ 550 milhões. E Paulinha Leite já está na expectativa. A ex-BBB, que já ganhou na loteria mais de 50 vezes, jogará no bolão e revelou alguns de seus truques.

Natural de Roraima, Paulinha conta que sempre teve fascinação por números. Quando criança, suas disciplinas favoritas na escola eram sempre as que envolviam contas. Já adulta, decidiu investir no gosto pelos algarismos numéricos, e se tornou uma apostadora assídua. Há anos, inclusive, é dona de uma empresa especializada em bolões. E sua principal dica é "jogar para ganhar".

"A pessoa tem que jogar acreditando que é capaz. Tem que jogar para ganhar. Muitas pessoas vem falar comigo: 'Poxa, queria tanto ganhar na loteria igual a você, mas nunca joguei porque não acredito'. Aí fica difícil", disse em entrevista ao jornal O Globo.

A ex-BBB ainda constou que a atenção é um ponto importante para quem deseja ganhar. Vale levar em consideração aniversário de pessoas especiais, números de telefone e até endereços. O segredo, segundo Paulinha, é dar atenção a todos aqueles números que podem, por alguma razão, "passar batidos" no cotidiano.

"A dica é prestar atenção nos números que vão aparecer para você durante o dia, usar data de aniversário das pessoas mais próximos ou algum número que gosta muito e montar seus jogos. Faço isso e tem dado certo há bastante tempo", afirmou.



Em setembro, Paulinha publicou nas redes sociais que havia ganhado quase R$ 3 milhões na Lotofácil da Independência. Em 2022, ela chegou a acertar 16 quinas na Mega da Virada.

Sobre a estratégia de apostar nos números mais (ou menos) sorteados, Paulinha considera uma análise "relativa". "Tudo é estatística, no final das contas, qualquer número pode sair, mas tem os números que mais saem. Eu acho isso muito relativo, porque um número que nunca saiu pode simplesmente sair agora, no dia 31", pontuou.

