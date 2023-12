Divulgação A apresentadora foi escalada para vir à matriz da Record

A coluna já antecipou que Mylena Ciribelli foi demitida na manhã desta quarta-feira (6) , logo após apresentar o bloco de Esportes no telejornal Fala Brasil. O que descobrimos é que a jornalista achou que sua vinda a São Paulo estava relacionada à gravação do especial de fim de ano da emissora, o Família Record. E hoje foi surpreendida com a dispensa do elenco da rede de Edir Macedo.





Mylena mora no Rio de Janeiro e faz todas suas entradas no matinal diretamente das instalações cariocas da emissora. Mas quando recebeu o chamado para entrar ao vivo dos estúdios de São Paulo, ela comentou com alguns amigos próximos que desconfiava da possibilidade de aparecer no Família Record, já que ela não era convidada há quase quatro anos.

Desde que trocou a Globo pela Record, em 2009, ela era escalada para a confraternização e troca de presentes entre os grandes nomes do elenco da emissora. Mas a última vez que Mylena participou foi em 2019. Logo veio a pandemia, e por questões de segurança a emissora optou por fazer a gravação apenas com os talentos fixos de São Paulo.

Com isso, ela ficou fora das edições de 2020, 2021 e 2022. Quando foi chamada para vir a São Paulo apresentar o bloco de Esportes no Fala Brasil, ela acreditou que poderia ter alguma relação com uma possível participação no Família Record. Mas o motivo verdadeiro ela soube assim que saiu do ar: seu desligamento após 14 anos.

Na emissora, muitos ficaram surpresos com sua saída, embora ela tivesse escapado do grande corte que a Record fez em setembro. Na ocasião, seu nome constava na lista de corte, mas ela acabou poupada. Desta vez, não houve salvação.

Uma fonte da coluna fez uma observação curiosa: a Record distribuirá amanhã (7) a cesta de Natal a todos os funcionários e colaboradores. Mylena foi demitida um dia antes e ficará sem os mimos de fim de ano. Uma pena.