Divulgação A apresentadora foi demitida da emissora após 14 anos

Nesta quarta-feira (6), a Record demitiu a apresentadora Mylena Ciribelli, uma das principais responsáveis pela área de esporte da emissora. Ela recebeu a notícia na manhã de hoje, logo após aparecer na edição do Fala Brasil, noticiário em que comandava um quadro esportivo. A emissora confirmou à coluna o desligamento da profissional.



Em setembro deste ano, a coluna trouxe com exclusividade mais um dia de fúria na Record que resultou em uma demissão em massa. Entre a lista de cortes estava Mylena, que foi poupada no fim da demissão.

Seu salário era tido como muito alto para os padrões atuais e a Record não tem um extenso calendário esportivo para 2024, o que fez com que a emissora desmantelasse praticamente todo o departamento de Esportes.

Logo após sair do noticiário desta manhã, por volta das 11h, Mylena teve uma reunião com Marcelo Trindade, diretor de planejamento da emissora. Após a conversa, a jornalista foi encaminhada para o RH acompanhada de duas pessoas e foi embora da Record sem se despedir de nenhum colega de trabalho da Redação.

Sua carreira profissional começou na Rede Manchete, em 1985, quando foi contratada para comandar o Som Maior e outros programas especiais. Em 1988, foi transferida para o esporte da emissora, apresentando boletins da Olimpíada de Seul e da Fórmula 1, além do programa Manchete Esportiva.

Três anos depois, foi contratada pela Globo, onde iniciou no Esporte Espetacular, e depois ficou à frente do Globo Esporte Rio de Janeiro. Ainda na emissora, comandou o Placar Econômico, blocos esportivos do Fantástico, Jornal Hoje e Bom Dia Brasil.

Em 2009, foi contratada pela Record para o programa Esporte Fantástico, mas durante a pandemia de Covid-19 foi enviada para um quadro do programa Balanço Geral. No ano passado, comandou o Esporte Record que saiu do ar logo após o fim dos estaduais. Antes de ser demitida, estava no quadro de esportes do Fala Brasil.

*Texto de Júlia Wasko

