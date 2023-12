Alexandre Mendonça Henrique Kirilauskas estará à frente do The Golf Brasil ao lado de Ricardo Fonseca

A CNN Brasil fechou parceria com a The Golf Brasil e passará a exibir a atração que, até então, pertencia ao catálogo de produtos do BandSports. Com o objetivo de ampliar seu escopo da cobertura esportiva, a nova modalidade na programação envolve o mundo esportivo, social e todo o lifestyle do golfe e de seus participantes. O projeto estará em todas as plataformas do canal a partir de janeiro de 2024.

The Golf Brasil inclui um programa semanal de meia hora de duração com exibições às sextas-feiras, às 23h30, e aos sábados, às 14h30. A atração é idealizada por Henrique Kirilauskas, que a apresentará ao lado do jornalista de esportes Ricardo Fonseca.

O programa irá abarcar os atletas e o mundo que rodeia o esporte, como o seu círculo de tomadores de decisão, empresários, executivos, empreendedores e personalidades ao lado de grandes marcas e grifes que tanto atraem a mídia. Além de cobrir os eventos e os fãs da própria prática esportiva.

O projeto inclui, além do programa semanal em duas exibições, pílulas na programação, conteúdo no site e redes sociais, além de boletins sobre as últimas novidades e no quadro de esportes dos telejornais.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho