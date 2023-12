Reprodução Ana Maria faz alerta sobre venda de produtos com sua imagem e voz

Ana Maria Braga começou o Mais Vocês desta quarta-feira (6) com um alerta ao público. A veterana desabafou sobre o uso indevido de sua imagem e voz para venda de produtos estéticos nas redes sociais. E reforçou que não comercializa esses itens e que o golpe acontece com o uso da inteligência artificial. "É mentira, não comprem! Não joguem o seu dinheiro fora", exclamou a apresentadora.

No programa, Ana Maria detalhou como isso tem acontecido:

"Fazem uso para o mal, imitam minha voz, pegam imagens minhas, de amigos meus... Eu não faço venda de produtos de estética, de beleza, que faz desaparecer rugas, que faz emagrecer, que faz sumir gordura do dia para a noite, chá milagroso, remédio para pele bonita... Isso não adianta, isso não existe! Eu não faço esse tipo de venda. Eles fazem um negócio... Usam até a minha voz por causa da inteligência artificial, aí um monte de gente cai. E por isso o golpe existe, porque eles vendem", explicou.

A apresentadora ainda disse que tem buscado a Justiça para denunciar e acabar com o problema, mas não tem conseguido resultado. "A minha imagem é de uma vida inteira e não tem Justiça para isso. A gente vai atrás com advogado, vai atrás da pessoa, da empresa responsável... É uma loucura, eles não se dizem responsáveis. Você vai atrás do site e ele está hospedado na Índia, na China... E não acha o cara que desenvolveu aquilo e tem responsabilidade naquilo", detalhou.

Ana Maria, então, agradeceu o espaço para falar sobre seu problema pessoal e reforçou o pedido para que as pessoas não comprem produtos estéticos associados à imagem dela.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho