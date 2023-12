Reprodução Iran Malfitano e Bárbara Borges farão par romântico

Campeã de A Fazenda 14, Barbara Borges voltará à Record em Rainha da Pérsia, nova novela da emissora. A atriz, inclusive, fará par romântico com o namorado, Iran Malfitano, com quem se envolveu no reality. Os dois serão coadjuvantes na trama. Ester, que dá nome à produção, será vivida por Nathalia Florentino. Carlo Porto será o protagonista masculino, Xerxes.

De acordo com Flavio Ricco, Francisca Queiroz será Artemísia, guerreira que sempre anda acompanhada por dois cachorros gigantes. Mario Bregieira será Neemias, que deverá ganhar um spin-off só seu. A ideia da Record é ótimizar as gravações e proceder as duas produções ao mesmo tempo. Com isso, a emissora poderá cortar custos, ter uma produção na gaveta e evitar a exibição de uma reprise entre uma novela inédita e outra.

A Record pretende gravar cenas na cidade de Quarzazate, no sul do Marrocos, conhecida como a Porta do Deserto ou Hollywood da África --devido aos estúdios de cinema localizados lá.

Usar as diárias para gravar duas produções ajuda a economizar custos. Jesus (2018), Gênesis (2021) e Jezabel (2019) também tiveram parte de suas cenas gravadas em Quarzazate. As locações na cidade já foram escolhidas, bem como os cenários externos no Brasil. As gravações devem começar em janeiro de 2024. A novela não tem data de estreia definida.

* Texto de Lívia Carvalho

