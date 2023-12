Reprodução A mansão do ex-jogador de futebol foi leiloada por R$ 25 milhões

A casa do ex-jogador de futebol Cafu foi leiloada judicialmente por R$ 25 milhões devido uma dívida estimada em R$ 9,5 milhões. O imóvel, localizado no Residencial Alphaville 2, em São Paulo, conta com seis suítes e um terreno de mais de 2.500 metros².



A residência é avaliada em R$ 27,4 milhões e tem três andares, um elevador, uma quadra de futebol e áreas de lazer com piscina, salão de jogos, vestiários, saunas e sala de cinema.

O terceiro andar é onde estão as seis suítes do imóvel, incluindo o quarto do campeão mundial da Seleção Brasileira em 1994 e em 2002. Os outros, são destinados aos filhos do atleta e visitas.

A propriedade foi adquirida pela CAS Participações e Administração de Bens Próprios e, se a venda for confirmada pelo juiz, a empresa compradora deve pagar a casa com um sinal de R$ 6,25 milhões e dividir o restante em 15 parcelas mensais. Além disso, após a expedição da carta de arrematação do leilão, Cafu terá 45 dias úteis para deixar a mansão.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko