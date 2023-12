Lourival Ribeiro/SBT Lucas Guimarães apresentará um programa nas tardes de sábado do SBT





Lucas Guimarães está que não se cabe de alegria por realizar o sonho de se tornar apresentador de televisão. Recém-contratado pelo SBT, ele já iniciou as gravações da atração, que deve estrear somente em 2024. E apontou que nos bastidores tem lidado com um probleminha: o ciúme do marido, Carlinhos Maia, que tem se sentido um pouco inseguro com a novidade na vida de seu companheiro.







"Dá um ciúmes às vezes, né? Ele [Carlinhos] tem medo de me perder, assim como já tive muito medo de perdê-lo também. Mas tem uma coisa que ninguém nunca vai tirar de nós, é o nosso amor, nossa parceria e cumplicidade", disse ele em conversa exclusiva com a coluna.

Estivemos com Lucas nos bastidores do evento de lançamento da nova programação do SBT, realizado no último sábado (2), em São Paulo. Ele saiu de Alagoas, onde participava da Casa da Barra --reality promovido por seu marido na internet-- e veio sem Carlinhos para ser anunciado como novo reforço da emissora. No mesmo dia, ele embarcou para Fortaleza (CE), onde realizou as primeiras gravações do Eita Lucas.

Mesmo sem a companhia do marido ao seu lado, ele reforçou que sempre recebeu apoio na realização de seus sonhos. E que mesmo com o ciúme e insegurança de Carlinhos Maia, em momento algum foi desencorajado a se sentir realizado profissionalmente.

"Ele está muito feliz [por mim]. Ele fala: 'Preto, se você já é amado, querido, agora Deus lhe deu um outro nível, um outro posicionamento'. Que é o que eu sempre pedi a Deus. Eu estou muito feliz e honrado em estar aqui", acrescentou.

Lourival Ribeiro/SBT Lucas Guedes, Virginia Fonseca, Tirullipa e Lucas Guimarães foram contratados pelo SBT

Sonhos sem fim



Mesmo com milhões de pessoas seguindo diariamente suas publicações na internet, Lucas ainda não se considera um grande comunicador. E com a oportunidade de ouro que recebeu do SBT, ele quer usar o espaço para se tornar em um dos maiores nomes da TV brasileira.



"Eu quero me tornar um dos maiores comunicadores desse Brasil e do mundo. Eu quero buscar a minha melhor versão, eu quero estar junto com o povo. Eu quero curar as pessoas através da minha arte, que é me comunicar. Eu quero usar a comunicação para atingir o Brasil e o mundo. E eu não quero entrar para brincar, eu estou entrando e com sangue nos olhos, porque eu sei que eu tenho me esforçado muito e vou dar o melhor pra essa emissora que me abraçou da melhor forma", afirmou.

Empolgado com a estreia, ele não deixa de olhar para trás e lembrar da infância e juventude humilde que teve no interior de Alagoas. E essa memória dos tempos difíceis é o que motiva Lucas nesta nova fase de sua vida.

"Tem valido a pena, né? Porque mesmo quando a gente chega lá, a gente precisa continuar, a gente precisa se manter. Então a gente precisa abrir mão de muita coisa ainda. A gente precisa se esforçar ainda mais. Porque 'chegar lá' talvez não seja tão difícil assim, mas se manter é muito mais difícil. Eu acho que eu ainda quero chegar muito mais lá ainda. Eu acho que eu tenho muito ainda o que mostrar. As pessoas têm me abraçado de uma forma incrível e eu estou feliz que eu estou no lugar certo, com as pessoas certas e principalmente na emissora que eu sempre sonhei que foi o SBT", concluiu.