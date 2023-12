Reprodução/Instagram Lucas Guimarães e Carlinhos Maia enfrentam crise provocada por ciúme





Carlinhos Maia e Lucas Guimarães enfrentam uma nova crise no casamento. Os dois brigaram na véspera do início da Farofa da Gkay e agora estão dando uma enorme dor de cabeça aos amigos, que tomaram a iniciativa de administrar a situação para evitar que o climão entre eles atrapalhe a festa --que começou na segunda-feira (4). Para se ter uma noção da gravidade, os dois estão hospedados em quartos separados no Gran Marquise Hotel, em Fortaleza (CE), que fica próximo ao resort que mais uma vez abriga a festança de Gessica Kayane.







A coluna recebeu uma série de informações de fontes que acompanharam os influenciadores desde a Casa da Barra e também estão lá na Farofa. A confusão começou no fim de semana, antes de Lucas viajar a São Paulo para participar do evento de lançamento da grade do SBT de 2024, realizado no último sábado (2).



O motivo de toda a treta, mais uma vez, é ciúme. No evento do SBT, Lucas revelou a este colunista que vos escreve que Carlinhos tem manifestado seu medo de perdê-lo por conta da exposição que terá em rede nacional e pelo assédio que poderá passar a receber de outros rapazes que o verão na TV.



Uma insegurança aparentemente normal. Mas a crise se intensificou por outros motivos. Lucas sentiu Carlinhos bastante distante durante a última edição da Casa da Barra, e se incomodou com a aproximação do marido a outros rapazes que tiveram certo protagonismo no reality que promoveu recentemente. Isso gerou um mal-estar entre os dois.



Quando Lucas viajou a São Paulo, Carlinhos optou por não acompanhá-lo e ficou na companhia destes novos amigos. Para piorar, o influenciador decidiu chegar na Farofa da Gkay sem o marido, mas acompanhado de seus novos parceiros.

Lucas, que já estava em Fortaleza por conta da gravação de seu programa para o SBT, chegou sozinho no resort onde é realizada a Farofa. E decidiu ficar em um quarto separado de seu marido. Carlinhos sentiu a rejeição e foi para as redes sociais desabafar sobre solidão em um vídeo em que aparece fumando.

Já o novo apresentador do SBT, por sua vez, tem recebido o apoio de diversos amigos, que estão tentando não deixá-lo desanimado, já que ele precisa estar bem e com o astral bom por conta das gravações de seu programa --que ainda não tem data de estreia definida.

Na primeira festa realizada na Farofa, Carlinhos chegou sem o marido e ficou circulando na companhia destes novos companheiros inseparáveis. Lucas enrolou o máximo que conseguiu, mas foi para a festa com seus amigos e se divertiu.

Por mais que Carlinhos tenha se aproximado de Lucas, amigos da coluna que estavam no local, colados nos dois, perceberam um distanciamento e uma certa frieza entre eles. Houve algumas interações ao longo da madrugada, principalmente quando algum influenciador se aproximava para "gerar conteúdo", mas o climão entre os dois era perceptível.

Carlinhos foi embora de Fortaleza agora pela manhã, enquanto Lucas segue na capital cearense para gravar mais quadros para seu programa no SBT. A coluna torce para que a crise passe logo e eles se reconciliem de vez.