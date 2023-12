Reprodução Jenny Miranda apareceu chorando em suas redes sociais

Jenny Miranda tranquilizou os fãs na madrugada desta quarta-feira (6) ao publicar um Story no Instagram dizendo que está no hospital com sua mãe. A notícia vem após a ex-Fazenda compartilhar uma série de vídeos chorando e atentar contra a própria vida na noite dessa terça-feira (5). Na atualização, a influenciadora aparece na cama: "Estou no hospital apenas acompanhada da minha mãe. Estou na emergência, estou bem até o momento. Passando para tranquiliza-los", escreveu.

O que aconteceu?

Na noite de terça-feira (5), Jenny tomou uma cartela de remédios antidepressivos e fez uma série de publicações no Instagram, ameaçando se jogar da sacada de seu apartamento por conta do fim de seu casamento com o médico Fábio Gontijo.

Um dia antes, ela anunciou que estava separada do marido, Fábio Gontijo. "Chega, já foi muita humilhação que passei até agora. Por filho, ex-marido, haters, estou cansada. Estou muito cansada. Meu filho está em boas mãos, eu nem sei mais. Acabou tudo para mim. [...] Acabou carreira, acabou marido", disse.

"Não sou tão ruim assim, não sou o que estão pintando. Perdi minha filha, não tem mais sentido estar aqui. Acabaram todos os sentidos da vida, não tenho mais vontade de fazer nada, parece que as portas estão se fechando, não tenho mais esperança", apontou.

Assim que os primeiros Stories da ex-Fazenda foram publicados, alguns fãs ficaram em alerta e logo acionaram a Polícia e o Samu para irem socorrê-la em sua casa. Mas a família da ex-peoa também tomou conhecimento e foi correndo até o local para evitar o pior.

Em conversa com a assessoria de imprensa de Jenny, a coluna recebeu a informação de que dona Amélia, mãe biológica da ex-peoa, chegou a tempo e evitou que ela pulasse da sacada. "Ela foi levada ao hospital. Obrigado pela preocupação", disse a equipe dela em uma breve conversa agora pela noite.

Por volta das 22h20, Fábio Gontijo publicou um comunicado em suas redes sociais: "Pessoal, a Jenny foi socorrida a tempo e está sendo levada para o hospital. Vou comunicando conforme tivermos mais informações. Obrigado a todos que se preocuparam", disse.

Jenny está hospedada em um apartamento de um amigo, em São Paulo, onde cumpre com uma agenda de trabalho por conta de sua participação no reality show da Record . Ela tinha uma série de atividades a cumprir, mas agora com sua internação os compromissos serão revistos.

Esta é a segunda vez que ela tenta algo contra a própria vida desde que foi eliminada do reality show.

* Texto de Lívia Carvalho

