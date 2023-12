Reprodução/Instagram A vice-campeã de A Fazenda 6 explicou sua ausência do paiol desta edição

Denise Rocha, conhecida como Furacão da CPI e por sua participação em A Fazenda 6, revelou que foi convidada para o Paiol de A Fazenda 15, mas não aceitou. De acordo com a vice-campeã da sexta edição, a Record a convidou três vezes para retornar ao confinamento, além de ter sido chamada para o reality show Ilha Record.



Nesta quarta-feira (6), Denise participou do programa Selfie Service, apresentado por Lucas Selfie em seu canal no YouTube, e contou mais detalhes dos convites.

"Fui chamada sim. Pode falar quando? Foi umas 3 vezes. E também na Ilha [Ilha Record], quase (...) Paiol [foi chamada esse ano]. [Não voltei] Porque eu quero entrar pela porta de frente se eu for. Ralei pra caramba, fui vice campeã e entrar pelo Paiol? Pronto, tá dando o recado. Beijo, Carelli", disse.

Além disso, a modelo esclareceu que retornaria ao programa se fizesse parte do elenco oficial: "Sentando e conversando, sim".

Denise ficou conhecida como Furacão da CPI em 2012, quando trabalhou como assessora parlamentar. Um ano depois, ela integrou o elenco de uma das edições de A Fazenda mais aclamadas.

A Fazenda 6 contou com a participação de Andressa Urach e Bárbara Evans, e a modelo entregou inúmeras confusões no confinamento. Atualmente, Denise trabalha em uma plataforma de conteúdo adulto e com suas redes sociais, onde conta com mais de 5 milhões de seguidores.

