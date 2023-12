Divulgação/Globo Antonio Calloni confessa sobre gravações de Renascer, da Globo

Antonio Calloni estará no remake de Renascer da Globo como coronel Belarmino, principal vilão da trama. Embora haja conflitos entre os personagens, o ator abriu o jogo sobre o convívio pra lá de amistoso do elenco. O veterano confessou, porém, que nunca fica sabendo das fofocas do grupo. "Eu tenho que melhorar. Nunca sei quem tá comendo quem", contou no último domingo (3) no painel da Globo na CCXP.

O assunto sobre os bastidores foi debatido no painel da emissora no evento. Antonio Calloni e Theresa Fonseca subiram ao palco para falar sobre Renascer, novela das nove que substituirá Terra e Paixão em janeiro de 2024.

Calloni prometeu, inclusive, apurar melhor as fofocas para contar tudo ao público. "Vou melhorar nesse aspecto pra falar com vocês. A gente tem um grupo de WhatsApp, fala muita abobrinha nesse grupo. É muito divertido e inteligente. O pessoal adora um samba, tá sempre sambando por aí", pontuou.

O ator também falou do antagonista. Coronel Belarmino é um fazendeiro que fez fortuna com cacau, mas perdeu parte de seu dinheiro devido a uma praga que detonou a plantação. A chegada de José Inocêncio (Humberto Carrão/Marcos Palmeira) desperta a inveja e o ódio de Belarmino, que deseja matar o rival.

Mas Antonio tenta defender seu personagem. "É um vilão mais descansado. Ele não costuma se exaltar tanto, eventualmente se exalta, mas quando tem algum obstáculo pela frente tenta eliminar. É um personagem delicioso, muito importante na trama", declarou.

O ator ainda puxou uma salva de palmas para José Wilker (1944-2014), que interpretou o vilão em 1993. Calloni prometeu que o remake será tão emocionante quanto --ou até mais do que-- a original.

"O legal é que é uma recriação, as pessoas vão assistir a uma recriação. Pelo que eu tô vendo, pela direção, condução dos trabalhos, acho que esta releitura vai ser tão ou mais impactante do que a história original. Tenho certeza absoluta que vocês vão ficar apaixonados pela novela. Assistam, porque não é brincadeira, vocês vão se emocionar muito", afirmou.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho