O Príncipe Harry e a Duquesa Meghan Markle foram cortados da lista de casamento de um dos padrinhos do primogênito deles, o Príncipe Archie. O aristocrata Hugh Grosvenor teria priorizado a presença do Rei Charles III e do Príncipe William, com suas respectivas esposas, na cerimônia marcada para junho de 2024.

De acordo com o The Sunday Times, Hugh Grosvenor é o 7º Duque de Westminster e é amigo de infância de Harry e William. O mesmo é afilhado de Rei Charles III e tem uma fortuna estimada em 9,42 bilhões de euros, aproximadamente R$ 58,2 bilhões.

Hugh trabalha com venda de imóveis e foi um dos convidados da cerimônia de coroação do rei. Sua futura esposa é Olivia Henson, também próxima da Família Real Britânica.

"É incrivelmente triste que a situação chegou a esse ponto (...) Ele [Grosvenor] queria evitar qualquer coisa eclipsando o dia [do casamento], principalmente para a Olivia, ela também não quer nenhum tipo de constrangimento", disse um amigo de Harry e Grosvenor.

"O Hugh é um dos poucos amigos em comum do William e do Harry que manteve vínculos e diálogo com os dois [após a renúncia de Harry às suas funções na realeza, em janeiro de 2020]. Ele gostaria que os dois se entendessem, mas compreendeu que isso provavelmente não vai acontecer antes do casamento", acrescentou.

Vale ressaltar que os representantes de Harry e Markle ainda não se pronunciaram sobre a ausência de seus nomes na lista de convidados do casamento, mas um assessor pessoal de Hugh afirmou: "Não estamos em posição de comentar a lista de convidados".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko