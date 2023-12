Reprodução O vilão de Supernatural sobreviveu a seis ataques cardíacos

O ator Mark Sheppard , conhecido por seu personagem Crowley na série Supernatural, revelou que sofreu seis ataques cardíacos e foi ressuscitado quatro vezes.



O artista de 59 anos expôs seus problemas de saúde em um post nas redes sociais e agradeceu sua esposa, Sarah Louise Fudge, por ficar ao seu lado durante os momentos mais dramáticos.





Sheppard também participou de outras séries, como Arquivo X, CSI, Star Trek, Monk, 24 Horas, Doctor Who e Battlestar Galactica. Além disso, os filmes Em Nome do Pai (1993), Terror em Alcatraz (2001), Fugindo do Passado (2004) e Megalodon - O Ataque dos Tubarões (2004), contaram com sua atuação.

Ele também trabalha com dublagem e fez a voz de todos os vídeos de divulgação do canal BBC America em 2011, além de dublar o personagem Michael Ford, do jogo The Conduit.

Entre 2004 e 2014, Sheppard foi casado com sua primeira esposa e teve dois filhos mais velhos. Em 2015, oficializou sua união com Sarah Louis Fudge, e hoje o casal tem uma menina, Isabella Rose, de sete anos.

*Texto de Júlia Wasko

