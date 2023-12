Reprodução Luiz Guimarães, filho do bicheiro Capitão Guimarães

Personagem do último episódio do documentário Vale o Escrito, do Globoplay, Luiz Guimarães afirma, sem meias palavras, que quer seguir os passos do pai, Capitão Guimarães, no jogo do bicho, ou seja, na contravenção. Cercado de quadros do filme O Poderoso Chefão e de bicheiros como Castor de Andrade e Tio Patinhas em sua sala de cobertura, o jovem de 25 anos vive sozinho em um duplex de luxo com vista para a Praia de Icaraí, em Niterói, mas raramente está só no imóvel -- para onde se mudou em março de 2022.

Quando sai de casa é protegido por carros blindados e sempre é acompanhado de dois seguranças. E ainda faz questão de ostentar sua vida de luxo nas redes sociais. Das viagens que faz — na última delas, ele esteve hospedado na Grécia em um hotel com diárias a R$ 5 mil — aos carrões que tem na garagem, como em uma postagem que fez no Instagram, mostrando seus dois Porsches e sua BMW, que juntos somavam mais de R$ 2 milhões.

Após se tornar Presidente da Unidos de Vila Isabel em 2022, mesmo cargo que já foi um dia do pai, o jovem tímido e cheio de complexos viu sua vida transformar. Luiz perdeu peso e começou a tatuar todo o corpo assim que os primeiros sinais de vitiligo apareceram.

Apesar de "imposta" pelo pai, sua presidência na Vila Isabel tem sido bem vista pela comunidade, em especial depois da terceira colocação, com sabor de vitória, no último Carnaval. Mas ainda longe de ser uma unanimidade, principalmente entre os mais tradicionais.

Mas é discreto na vida amorosa. Das modelos e influenciadoras que costumam acompanhá-lo nas viagens para o exterior, apenas o romance com a DJ Gabi Cavallin, que recentemente acusou o jogador Antony de agressão, foi descoberto por um "descuido" dela.

Luiz foi reconhecido como sendo seu acompanhante por causa de uma das muitas tatuagens que tem, que aparecia ao fundo numa foto postada pela DJ. Mas logo depois, já circulava nas redes um vídeo dos dois dando um beijão na pista de dança de uma boate em Mikonos, confirmando o affair.

Filho de Aílton e Elizabeth Guimarães, a última mulher do capitão, que tem mais outros dois filhos, Luiz não deixou de manter outra tradição familiar, e também entrou na mira da polícia. Atualmente, seu pai cumpre prisão domiciliar — em agosto ele foi autuado em flagrante por crime de posse de munição e acessório de uso restrito.

Em maio, a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) deu início a uma operação para cumprir cinco mandados de busca e apreensão, parte das investigações do assassinato de Wilson Vieira Alves, o Moisés, ex-presidente da Vila Isabel, morto em setembro do ano passado. Na casa do herdeiro do Capitão, foi apreendido o tal Porsche ostentado na rede social, avaliado em R$ 700 mil, além de R$ 10 mil em dinheiro e anotações. As investigações seguem.



* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho