Após Jenny Miranda anunciar nas redes sociais o fim de seu casamento com Fábio Gontijo nesta segunda-feira (4), o dermatologista revelou à coluna mais detalhes da decisão. De acordo com Fábio, a única coisa que poderia destruir o casal seriam eles mesmos, e foi justamente isso que aconteceu.



"Eu e a Jenifer enfrentamos o mundo juntos e eu a defendi sempre que eu pude. Porém, eu sabia que a única coisa que poderia nos destruir seríamos nós mesmos. Nós dois temos o gênio forte e algumas situações já estavam fugindo do controle", admitiu.

"Para não prejudicar ninguém e não nos magoarmos mais ainda decidi colocar um ponto final nessa história antes que algo pior acontecesse. Ainda estou muito magoado, mas seguimos nossos caminhos sem rancores ou traições. Desejo a Jenny tudo de melhor na vida dela a partir de hoje", acrescentou.

Em seus Stories do Instagram, Jenny Miranda já havia relatado detalhes do fim do casamento. Apesar de até ontem estarem juntos no cruzeiro de Alexandre Pires, e nas redes sociais não demonstrarem nenhuma anormalidade no relacionamento, a ex-participante de A Fazenda 15 publicou vídeos aos prantos contando a notícia.

"Foi ele que terminou, foi uma decisão dele. Eu tenho que respeitar, ele tem os motivos dele. E é isso. Eu vim mais dar uma posição porque estão falando que, ah, eu larguei dele, não fui eu que larguei dele", afirmou.

O casal oficializou a união em janeiro deste ano e foram os ganhadores do reality show Casais em Apuros, do Hora do Faro, na Record.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko