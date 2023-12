Reprodução/CNN Brasil O analista de política anunciou sua saída do canal de notícias

Nesta segunda-feira (4), Leandro Resende surpreendeu seus seguidores nas redes sociais ao anunciar que pediu demissão da CNN Brasil. O jornalista que fazia parte do time de analistas de política do canal de notícias pediu seu desligamento há uma semana e declarou: "Rumo a um novo desafio que em breve conto".



Em seu Instagram, Leandro postou um longo desabafo contando mais detalhes de sua decisão e relembrando sua trajetória na empresa.

"Desde a última segunda-feira não sou mais um dos analistas de política da CNN Brasil. Pedi desligamento rumo a um novo desafio que em breve conto. Foram quatro anos de muito trabalho, histórias contadas e de construção de grandes parcerias. Sou grato a muitas pessoas que passaram pela minha vida neste período, e sem ter a vergonha de ser chato, agradecerei a muitas delas nos comentários deste texto e em algumas dessas imagens", admitiu.

"Fui contratado ainda em 2019, no Rio, quando nem escritório existia. Chegamos em 2020, junto com a pandemia e a vida nunca mais foi a mesma. Em particular a minha: sem jamais ter planejado isso pra minha carreira, coloquei um terno num dia de agosto daquele ano pesado, fui pra frente da câmera e até aqui cheguei", desabafou.

"Um amigo me alertou à época que eu observasse com cuidado as vaidades da imagem, que a TV tem dessas. De lá pra cá, me mantive atento: estar em tela nunca me foi mais importante que a notícia. Num meio em que há tanta concorrência e competição, consegui criar amizades sinceras. Por isso me considero um vencedor. Não me distanciei das pautas que acredito, não deixei que a política institucional fosse o único foco do meu dia, e falei das tantas desigualdades, denúncias, mazelas que atingem as pessoas mais pobres do meu país. E falei de samba, da cultura popular, do Brasil no qual insisto", disse.

"Tive medo muitas vezes. Errei no ar e fora do ar, de tempos verbais ao tempo das coisas, que nem sempre é o meu. Passei por todos os jornais da casa, já comecei a trabalhar às 4h e às 16h, já saí às 12h e às 0h, participei de podcast, tive quadro na rádio, mais de 700 textos publicados", acrescentou.

"Algumas vezes, na rua, na praia, no bar, no jogo, no samba, pessoas como eu me pararam para dizer como era importante - para elas - que eu estivesse ali na tela, fazendo o que eu faço. Esse tipo de coisa que ouvi algumas vezes me dá a certeza de que valeu a pena. Sou grato às minhas escolhas, aos meus guias e às minhas dúvidas. Grato ao Rio que me deu a forma; a São Paulo que me deu a coragem. Vamos em frente!", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko