Reprodução/Instagram A Farofa da Gkay começa nesta segunda-feira (4), em Fortaleza, e vai até a próxima quarta-feira (6)

Gkay iniciou nesta segunda-feira (4) as comemorações de aniversário em sua tradicional festa, Farofa da Gkay, que vai até a proxima quarta-feira (6). Após Tirullipa tirar o biquíni de participantes em uma brincadeira no estilo Banheira do Gugu, em 2022, nesta edição, a anfitriã de 31 anos está distribuindo avisos sobre assédio pelo hotel onde será o festejo.

A primeira mensagem diz: "Você é parte dessa família farofeira. Viu alguma coisa? Pode meter a colher, sim". O outro cita um trecho do hit Posturado e Calmo, de Léo Santana: "Por mais que ela dê mole, respeita a mina. Vou refrescar tua mente que o não é não".

Tirullipa foi processado por importunação sexual

Em 2022, Tirullipa foi acusado de assédio e chegou a ser expulso da festa após vídeos dele tirando o biquíni de participantes de uma brincadeira no estilo Banheira do Gugu viralizarem.

Cinco meses depois, duas mulheres, que não tiveram os nomes revelados, decidiram entrar na Justiça e processaram o humorista por importunação sexual e dano morais. Na ação, elas alegaram que o filho do deputado federal (PL-SP) Tiririca desamarrou a roupa de uma e chegou a tocar nos seios da outra, sem o consentimento.

Na época, após deixar o local do evento, em um hotel na cidade de Fortaleza, Ceará, Tirullipa mandou uma mensagem para alguns convidados da Farofa e disse que estava se retirando da festa. Ele lamentou o ocorrido. "Passando para me desculpar. Não foi a minha intenção fazer mal a ninguém. Estou me retirando da Farofa em respeito a minha amiga Gkay, que me chamou para alegrar o local, e eu estraguei tudo. Me perdoem", concluiu.



Ao falar sobre o assunto, há um mês, ele chamou a repercussão de "mimimi".



* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho