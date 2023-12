Reprodução O apresentador foi condenado por não realizar o pagamento ao médico de sua mãe

Ratinho foi condenado a pagar R$ 21,7 mil a um médico que tratou sua mãe em novembro de 2019. Na época, Maria Talarico Massa foi internada no Hospital Albert Einsten e Hospital São Luiz. Nos dois dias de internação, ela recebeu acompanhamento clínico do médico Sergio Felizola e de sua equipe, mas até o momento o apresentador não teria realizado o pagamento dos serviços.

De acordo com os advogados do médico, mesmo com diversas tentativas de cobrança para resolverem a situação amigavelmente, o apresentador não efetuou o pagamento.

A defesa de Ratinho reforçou à Justiça que pagou todos os serviços hospitalares, assim como o corpo clínico que atendeu sua mãe, gastando mais de R$ 340 mil. "Não existe qualquer débito com o hospital ou com qualquer médico que, porventura, a tenha atendido", declarou.

Entretanto, o juiz Sang Duk Kim não aceitou a argumentação e disse que os pagamentos feitos não são referentes aos honorários médicos: "A dívida remanesce".

Os valores ainda serão corrigidos por juros e correção monetária e o apresentador pode entrar com recurso.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko