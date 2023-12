Reprodução Chico Buarque cobra indenização de R$ 50 mil a Paulo Bilynskyj

A audiência de conciliação realizada entre Chico Buarque, sua mulher, a advogada Carol Proner, e o deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP) encerrou sem acordo.

O artista processa o político por ele ter insinuado que a indicação de Proner ao cargo de assessora internacional do BNDES se deu pelo casal ter apoiado a candidatura de Lula à Presidência. O cantor pede indenização, por danos morais, no valor de R$ 50 mil.

Como não houve acordo, a juíza designou a leitura da sentença para o dia 22 de janeiro. O caso está não 6º Juizado Especial Cível da Capital.

O que aconteceu?

Em julho, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu liminar que determinava a retirada das postagens feitas pelo deputado federal Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP). Nas postagens, ele compartilhou informações falsas e disseminou desinformação a respeito do músico Chico Buarque e da advogada Carol Proner.

Bilynskyj fez alegações sem apresentar provas, tentando associar a nomeação de Proner para um cargo de assessoria no BNDES ao apoio do seu marido (Chico Buarque) à candidatura de Lula à Presidência.

Em suas postagens, que foram removidas, o deputado compartilhou uma foto do casal ao lado de Lula e Janja, acompanhada das frases: "Foi pela democracia, confia" e "Mulher de Chico Buarque ganha cargo no BNDES". Na legenda, ele ainda acrescentou: "A mão da Lei Rouanet chega a coçar".

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho