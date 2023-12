Reprodução James Spears tem perna amputada após infecção grave

O pai de Britney Spears, Jamie, precisou ter uma perna amputada há um mês após contrair uma grave infecção e ficar internado por semanas, segundo o TMZ informou, nesta terça-feira (5). O empresário de 71 anos de idade fez cinco cirurgias para conter o agravamento do quadro. Mas os médicos decidiram que a amputação era a única alternativa de salvá-lo.

O site informou que Jamie “não está bem” e precisou lidar com outras doenças, que não foram especificadas. Ademais, o pai de Britney estaria abatido devido à onde de críticas recebida sobre como lidou com a tutela da filha, de meados dos anos 2000 até 2021. Ao longo de 13 anos, ele teve o controle completo sobre a vida, a carreira e as finanças da cantora.

Testemunhas relataram que Britney estaria cogitando uma reconciliação com o pai em meio aos problemas de saúde dele. A cantora teria, inclusive, se aproximado mais de Jamie. Disse sentir falta do pai e até se ofereceu para enviar dinheiro e ajudá-lo.

"Nossas fontes dizem que Britney sente falta de sua família e agora que contou a verdade em seu livro de memórias, ela quer se reconectar. Jamie seria a última peça desse quebra-cabeça", destacou o TMZ.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho