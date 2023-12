Divulgação A atriz foi queimada por uma água-viva durante as gravações da novela

A atriz Theresa Fonseca, intérprete de Mariana no remake da novela Renascer, da Globo, contou que enfrentou um perrengue durante uma das gravações de cena. Ela foi queimada por uma água-viva e nem percebeu no momento, só quando sentiu o ferimento e procurou ajuda no dia seguinte.



No último domingo (3), a emissora apresentou a novela no painel da Comic Con Experience (CCXP) 23 e, para falar sobre o remake, convidou Theresa e Antonio Calloni, que interpreta o vilão coronel Belarmino.

A atriz revelou que o clima nos sets e estúdios de gravação da novela das nove que substituirá Terra e Paixão é ótimo a ponto dela nem ter sentido o machucado.

"As gravações estão especiais. Eu fui queimada por uma água-viva no meio da cena e eu não senti, de tão especial que estava. Só fui sentir no dia seguinte", admitiu.

"A gente está fazendo com muito carinho, acho que essa novela tem tudo pra conquistar o coração das pessoas, como na primeira versão. Eu não era nascida, mas era a novela favorita da minha família. Tenho grande responsabilidade", acrescentou.

Já Antonio Calloni defendeu seu personagem e fez questão de homenagear José Wilker, que interpretou coronel Belarmino na primeira versão de Renascer.

"Coronel Belarmino é o antagonista do José Inocêncio [Marcos Palmeira]. É um vilão mais descansado. Ele não costuma se exaltar tanto, eventualmente se exalta, mas quando tem algum obstáculo pela frente ele tenta eliminar. É um personagem delicioso, muito importante na trama", disse.

"Eu queria pedir uma salva de palmas pro José Wilker. Ele merece. Tá sendo uma honra fazer essa novela com este elenco fantástico, com certeza vocês vão gostar", concluiu.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko