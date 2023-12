Reprodução O influenciador desabafou sobre seu relacionamento com Lucas Guimarães

Após esta modesta coluna revelar que Carlinhos Maia e Lucas Guimarães enfrentam uma nova crise no casamento, o influenciador digital usou suas redes sociais para confirmar todas as informações que publicamos com exclusividade. Os dois foram para a Farofa da Gkay brigados, se hospedaram em quartos diferentes no hotel próximo ao local do evento e passaram a primeira noite inteira se estranhando.

Nesta terça-feira (5), Carlinhos Maia publicou em seus Stories do Instagram um grande desabafo sobre os últimos acontecimentos. Além de ressaltar que sempre apoiará seu marido, o influenciador também comentou sobre a crise.

"Sim, estamos em crise já faz um bom tempo, afinal são 14 anos juntos. Mas não é por que ele está brilhando. Seria muito contraditório, eu fazer tantas pessoas crescerem e não querer ver meu parceiro gigante. Quanto maior ele ficar, maior eu fico também. A televisão é o sonho dele, nunca foi o meu. Então para com essa competição entre a gente. Tudo vocês acham que é sobre sucesso e fama. A vida a dois, existe milhões de coisas que a gente diverge", destacou.

"Pra finalizar, ontem nós estranhamos a festa inteira mas no final da noite, ele bateu no meu quarto, e demos uma pimbada dos sonhos, sabe aquelas que a gente desconta a raiva? Foi tanto tapa na bunda e murro na costela, que se vocês a gente andando torto já sabem o motivo", concluiu.

No último fim de semana, o casal já havia enfrentado uma confusão, antes mesmo de Lucas viajar para São Paulo para participar do evento de lançamento da grade do SBT.



O motivo? Ciúmes. À coluna, o futuro apresentador da emissora de Silvio Santos contou que seu marido manifestou o medo de perdê-lo por conta da exposição em rede nacional.

Tudo piorou ainda mais com a chegada da Casa da Barra, quando Lucas sentiu Carlinho ainda mais distante. Após isso, os dois foram vistos ainda mais separados, uma vez que Carlinhos chegou sem o marido na Farofa da Gkay, mas acompanhado de seus novos parceiros.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko