Divulgação O apresentador teve sua voz usado em montagem contra o presidente da CBF

Galvão Bueno foi vítima de uma fake news ao ter sua voz alterada por inteligência artificial. No áudio, o locutor critica Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e diz que ele está "desesperado" por correr risco de levar punição da Fifa. Entretanto, o mesmo fez questão de publicar um vídeo denunciando o crime: "É triste e muito perigoso".

Nas redes sociais, o narrador explicou o acontecido após ter sua voz alterado por inteligência artificial, o que é chamado de deep voice. "O assunto hoje é sério!! Fizeram uma montagem da minha voz na briga política da CBF!! Eu nego ter feito qualquer vídeo", escreveu na legenda.

O sistema é capaz de utilizar o timbre de alguém para gerar um novo texto, como foi feito com a voz de Galvão em "Ednaldo, o Edinóquio, está desesperado. Inventou que a Fifa pode punir a CBF e os times brasileiros por interferência".

"Vamos vendo do que as pessoas sem caráter e sem nível são capazes de fazer. Criaram um vídeo, de uma briga antiga que existe contra a CBF, e usaram inteligência artificial para fazer uma montagem com a minha voz de coisas que eu nunca disse nem nunca diria", pontuou.

"Imagina isso? Quero deixar muito claro que nego, com todas as forças, de que seja minha voz gravada, e que eu tenha falado essas coisas", acrescentou.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko