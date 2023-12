Reprodução/Divulgação Após estrear Angélica 50 & Tanto no Globoplay, que também, está sendo exibido no Fantástico, Angélica retorna ao SBT em programa de Eliana

Funcionária da TV de Silvio Santos entre 1993 e 1996, Angélica está de volta ao SBT. Mas calma que é apenas para uma participação. Isso porque depois de 27 anos, a loira topou o convite de Eliana e está gravando nesta terça-feira (5) o especial de fim ano para o dominical de sua amiga. E a reunião não é novidade, já que as duas se encontraram recentemente para gravar um dos episódios de Angélica 50 & Tanto, série de comemoração dos 50 anos da apresentadora, após dois anos afastada da TV aberta.

Eliana foi até o Rio de Janeiro para conhecer a mansão de Angélica e irá mostrá-la aos seus telespectadores. Luciano Huck, marido de Angélica --e que concorre com Eliana-- não aparecerá no especial.

A participação de Angélica no SBT também é um agradecimento à emissora, que liberou Eliana para as gravações do Angélica 50 & Tanto.

Angélica começou a carreira na extinta Rede Manchete (1983-1999), e em 1993 foi contratada pelo SBT. Por lá, apresentou os programas Passa ou Repassa, TV Animal e Casa da Angélica. Após o fim do acordo, Angélica foi para a Globo. Ela gravou um vídeo especial para o Teleton deste ano.

🚨 AGORA: @Eliana e Narcisa estão no Rio de Janeiro para gravar uma externa especial para o programa #Eliana com Angélica! 🥰 @angelicaksy pic.twitter.com/kSbTTtfmaq — Silvinho (@silvinhotv) December 5, 2023

Angélica volta à Globo para comemorar os 50 anos



Angélica voltou à Globo, emissora que foi sua casa por 24 anos com uma série especial para comemorar seus 50 anos, em 30 de novembro. A produção Angélica: 50 & Tanto recebeu artistas mulheres como Anitta, Xuxa Meneghel, Sandy, Eliana e Preta Gil para um bate-papo.

As histórias inéditas de sua carreira foram divididas em cinco episódios, disponíveis no canal GNT, no Globoplay e, aos domingos, no Fantástico.

Angélica deixou a Globo em 2020. Seus últimos trabalhos lá foram os programas Cartas Para Eva e Simples Assim. Após o fim do contrato, a comuncadora assinou com a plataforma HBO Max, da qual também não faz mais parte.



* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho