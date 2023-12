Reprodução/Instagram Ex-namorada de Guilherme Holanda, Laiz Elizíario, relata agressão e expõe vídeos na internet

Laiz Elizíario fez um forte desabafo por meio de uma publicação no Instagram. Ela reuniu vídeos e mensagens trocadas com Guilherme Holanda, participante da última temporada de No Limite, em um post sobre denúncia de agressão. As imagens evidenciam hematomas pelo corpo da modelo acompanhadas de uma legenda que descreve a frequência das brigas entre o casal: "Se não fosse PRA ELE, COM ELE, POR ELE… SEMPRE dava briga! Brigas horríveis! Eu me relacionava com um NARCISISTA e eu não conseguia enxergar o quão mal isso estava me fazendo há meses", escreveu.

O desabafo expõe a mais recente briga do casal, que aconteceu na madrugada da última sexta (1º). Guilherme diz que a modelo "foi pra rolê ficar rebolando no meio de um monte de macho" e, em vídeo, aparece com Laiza, às lágrimas, com um hematoma em seu rosto.

A modelo conta que os dois começaram a ficar em março deste ano e, após um mês, iniciaram o namoro. A atriz ainda diz que quando decidiu denunciá-lo, Guilherme "mudou da água para o vinho" e que, ao chegar na delegacia, se deparou com queixas em acusações sérias sobre o rapaz, registradas por outras pessoas.

"Quando percebeu que eu estava decidida, me vestindo para denunciar ele, cheia de hematomas e o rosto inchado de tanta porrada, mudou da água pro vinho, chorou, se ajoelhou, me ameaçou porque eu também bati nele, implorou pra eu não acabar com a carreira dele, porque pra ele, mais uma vez... o que importa é ele e o sucesso que ele acha que vai ter na vida", escreveu no relato.

"Ele arrumou as coisas dele e sumiu. Sendo que com outras 'brigas menores' eu IMPLORAVA pra ele voltar pra casa dele e ele nunca me deixou em paz. Agora entendo o medo todo dele da denúncia, cheguei na delegacia e ele já tem outras queixas de outros atos HORRÍVEIS que ele fez por aí e NUNCA me contou", pontuou.

Confira a publicação:

Laiz criou um Destaques em seu perfil no Instagram em que reúne todos os relatos de denúncia de agressão contra Guilherme Holanda e do relacionamento abusivo. A atriz destaca que o ex "surtava" várias vezes, que a afastou de seus amigos e que, mesmo após ser demitida, todo o dinheiro que havia guardado foi destinado a pagar contas feitas pelos dois e que ele nunca a ressarciu.



"Meu dinheiro foi acabando, eu já não bancava os rolês, os hotéis, saídas maneiras, bebedeira... ele foi virando um monstro! Ele me deixou vulnerável financeiramente", desabafou ela, que constou ter pedido a autoestima e a vontade de viver.

A modelo ainda consta que, após as suas publicações de denúncia contra Guilherme, "diversas outras pessoas relataram que sofreram a mesma situação na mão dele".

Guilherme Holanda integrou o elenco de No Limite Amazônia, da Globo, em julho deste ano. Natural do Rio de Janeiro, o moço de 27 anos trabalha como dançarino, ator e modelo. Ele deletou seu perfil no Instagram após as denúncias de Laiz.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho