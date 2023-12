Reprodução/Record Kally Fonseca ignorou romance com Cezar Black e fez a fila andar em festa





Uma situação inusitada e pra lá de caótica aconteceu na noite deste sábado (2): Kally Fonseca ficou completamente alterada na festa de fim de ano promovida por Lucas Selfie, em São Paulo, e fez a fila andar. O eleito da cantora de forró foi um apresentador famoso que esteve no local e ficou sem reação quando ela chegou, do nada, e tascou um beijão em sua boca.







Diversas pessoas que estiveram na festa presenciaram a cena. Kally estava bem alterada, pois começou a beber desde às 16h deste sábado (2), quando chegou no local. E por volta das 21h, enquanto o tal apresentador estava unido a um grupo de amigos tirando fotos, a cantora de forró chegou do nada e tascou um beijão em sua boca.

Por respeito ao apresentador em questão, manterei sua identidade em sigilo.

Foi algo completamente inusitado, inesperado e surpreendente. O beijo durou pouco tempo, porque os amigos do rapaz que estavam por perto logo trataram de separá-los para evitar que alguém fotografasse ou filmasse o momento.

Kally bebeu bastante na festa. Nos vídeos postados por pessoas que estiveram por lá, foi possível vê-la virando shots de tequila sequenciais, rebolando no colo de um rapaz que estava trabalhando na comemoração e também escalando uma estrutura metálica que dava acesso ao teto de uma das áreas cobertas. Deu um show parecido com os que protagonizou no reality da Record.

Já alterada, a cantora de forró ficou soltinha e afetuosa. Falou "eu te amo" até para pessoas que nunca tinha visto antes, e falou para quase todo mundo que ainda estava apaixonada por Cezar Black. Até que resolveu tascar um beijo na boca do tal apresentador.

Vale lembrar que ela iniciou um relacionamento em A Fazenda 15 com Black, que custou sua eliminação no reality show. Hoje pela manhã, após ver diversos vídeos selecionados por sua equipe, a cantora decidiu parar de seguir o ex-BBB nas redes sociais.