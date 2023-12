Divulgação/Globo Júlio Andrade interpreta o sociólogo Betinho em nova série do Globoplay





Acostumado a mergulhar profundamente na alma de seus personagens, Júlio Andrade enfrentou uma sequência de desafios para dar vida ao sociólogo Herbert de Sousa (1935-1997) na série Betinho: No Fio da Navalha, recém-lançada pelo Globoplay. Para concluir a caracterização --que ficou impressionante-- ele teve que enfrentar a fome, raspar o cabelo todos os dias, colocar próteses no nariz enfrentar uma sequência de dores no corpo que a envergadura do ativista social lhe impôs.





"Tem uma preparação que ela é muito mais profunda. Então, a caracterização é uma coisa, mas a minha preparação mesmo, ela é de dentro pra fora. Nunca é pensando na imitação, ou qualquer coisa desse tipo. Tanto que se você ver bem o Betinho, tem muito dele em mim também", avaliou o ator em conversa com a coluna na CCXP.

Quando recebeu o convite para a série, Júlio ainda estava gravando a última temporada de Sob Pressão --que chegou ao fim em 2022. E neste momento, ele reduziu drasticamente sua alimentação para conseguir eliminar sete quilos e ficar com um biotipo semelhante ao do sociólogo, que era soropositivo e morreu em decorrência de complicações de Aids.

"Eu fui começando a entender quem era o Betinho e vendo as características físicas dele. Eu estava na última temporada de Sob Pressão. Ali eu já fui fisgado e já fui começando a comer menos, a carregar menos peso para não para ver se eu não ficava [com o corpo] definido. Devagarinho, eu fui deixando de comer, diminuindo a quantidade de comida para poder emagrecer. Eu consegui emagrecer 7 kg. E estou até agora com dificuldade de voltar porque acostumei a comer pouco", comentou.

Vale ressaltar que o ator já tinha um biotipo magro antes da caracterização. Mas este não foi o único desafio. Como Júlio interpretou Betinho em diferentes etapas da vida, ele precisou usar diferentes perucas para se assemelhar ao sociólogo. E ele relata que o acessório provocou outras questões em seu corpo.

"Eu tinha três tipos de peruca. Tinha uma peruca que era mais jovem, que depois virava uma peruca grisalha, e depois uma mais velha, que é a última que todo mundo conhece. Após um mês de filmagem, a cada peruca que eu colocava meu corpo respondia diferente. No final da série, nas três últimas semanas, quando eu fazia o movimento do personagem, já sentia a dor. Foi muito dolorido nas últimas semanas. Eu estava em um corpo que não era meu. Essa postura [ereta], hoje eu fico assim. Mas o Betinho foi todo assim [encurvado], tudo para baixo, então isso também ajudou, mas foi difícil", disse ele, movimentando o corpo para dar exemplos da envergadura.

Interpretar Betinho mudou completamente a visão de Júlio sobre o mundo. Em nossa conversa, ele avaliou que este é o trabalho mais intenso e significativo de sua carreira, e o fato de entrar na vida do sociólogo o fez rever sua maneira de olhar para a humanidade.

"Eu saio na rua, vejo pessoas em situação de indigência e penso no Bentinho. Eu falo: 'Caramba, não é possível'. Eu me emociono. Tento ajudar o tempo todo. Eu tô muito mais engajado nas pessoas do meu país, sabe? Eu tô mais interessado por política. Mudou tudo na minha vida, eu sou outra pessoa até dentro de casa. Tenho um filho de 8 anos e estou preparando ele para o mundo também. Betinho deu uma bagunçada assim no bom sentido na minha vida", analisou.

Betinho foi um sociólogo e ativista que trabalhou arduamente para acabar com a fome. Nasceu hemofílico e desde pequeno precisou passar por transfusões de sangue. E foi numa delas que contraiu o vírus da Aids. Ao longo de sua trajetória, criou projetos que mudaram o país, como Ação da Cidadania, responsável por ajudar a tirar o Brasil do mapa da fome.