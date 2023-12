Reprodução O elenco do seriado gravou uma música com a voz da cantora

O elenco de Glee surpreendeu os fãs da série, e principalmente os da atriz Naya Rivera, com o lançamento da música Prayer for the Broken. A faixa conta com a participação da voz da cantora que morreu após sofrer um afogamento aos 33 anos, em 2020.



De acordo com o Just Jared, Naya gravou os áudios da música em meados de 2012, mas a mesma foi lançada somente agora. Seus colegas de elenco, como Jenna Ushkowitz, Kevin McHale , Amber Riley, Heather Morris, Vanessa Lengies e Ashley Fink forneceram vocais de fundo na canção.

"É uma música realmente especial agora que teremos, e que o mais importante é que os fãs terão, para poder ouvir a voz dela novamente", afirmou Jenna ao E News.

No dia 8 de julho de 2020, a atriz desapareceu durante um passeio com seu filho de quatro anos. Os dois teriam alugado um barco perto das 13h, e três horas depois a criança foi encontrada dormindo sozinha na embarcação, junto com a bolsa da atriz.

O menino estava de colete salva-vidas e o de Naya também estava no mesmo local. De acordo com autoridades, o filha do artista revelou que ela pulou na água e não retornou.

Entretanto, seu corpo foi localizado dias após e a polícia de Ventura acredita que ela ficou presa em uma vegetação subaquática até se soltar e emergir algum tempo depois.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko