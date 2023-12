Reprodução Jovem Pan pede desculpas a Flávio Dino após comentários sobre Paula Schmitt no Programa Linha de Frente

Um comentário de Paula Schmitt durante o programa Linha de Frente na última quarta-feira (29) causou alvoroço na Jovem Pan. A jornalista disparou que o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, só acabou sendo indicado ao STF (Supreno Tribunal Federal para preencher uma "cota de obesidade". A declaração da analista no vespertino provocou uma intervenção da diretoria do canal, que determinou que todos os programas do dia exibissem um pedido de perdão ao político.

“Eu não tenho grandes esperanças sobre ele no STF, não. Eu até admiro o fato dele ter sido colocado por uma cota, não foi isso? A obesidade… não sei se obesidade. Eu ouvi dizer que tem que ter a representatividade. Teve uma jornalista da CNN que falou sobre isso, acho que ela entrou por uma cota também, então eu sei que ela queria que ele fosse coleguinha de cota. Aí falaram que ele era pardo… as ideias assim que saem da cabeça de alguns jornalistas é uma coisa fascinante”, disse a articulista do Poder360.

De acordo com o TV Pop, assim que a fala de Schmitt foi ao ar, uma das principais diretoras da emissora se apressou para pedir que o conteúdo fosse imediatamente suprimido das plataformas digitais do canal e convocou os demais executivos para pensar em uma forma de diminuir chances de uma nova retaliação do Governo Federal contra o canal de notícias. Além de que a rede optou por apagar todo o programa de quarta.

Ademais, a diretoria ordenou que os apresentadores dos demais programas exibidos no dia lessem um extenso pedido de desculpas para Flávio Dino em nome da Jovem Pan, além de uma nota de repúdio contra a declaração da convidada do Linha de Frente.

"Nós temos um recado muito importante para você que acompanha a Jovem Pan em todas as plataformas. Hoje, no programa Linha de Frente, uma convidada fez um comentário preconceituoso sobre o ministro Flávio Dino. Todos que são convidados pela Jovem Pan tem liberdade para expressar seus pensamentos e ideias. Mas o Grupo Jovem Pan não compactua com nenhuma forma de preconceito. Por isso, nos desculpamos com o ministro Flávio Dino pelo pensamento, que avaliamos como equivocado e infeliz, da nossa convidada."

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho