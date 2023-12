Maurício Fidalgo/Globo Boninho participou da CCXP e anunciou novidades no BBB 24





Para J.B. de Oliveira, o Boninho, a voz do povo é a voz de Deus. Quando uma reclamação ganha força, ele não ignora o pedido dos fãs e promove transformações no Big Brother Brasil. E no BBB 24, que estreia em janeiro de 2024, ele vai mexer em um importante fator: escalação de elenco. Afinal, as duas últimas temporadas foram um balde de água fria após as celebradas edições do BBB 20 e BBB 21.







"Eu entrego o que o público pede. Para votar, para eliminar, e para mexer com esse elenco. Esse elenco vai ser bem diferente", disse Boninho em conversa exclusiva com a coluna na CCXP.

No evento, ele também participou de um dos painéis e avisou que na nova temporada não terá médicos no elenco, e que seu foco para o time de Pipocas é escolher gente do "povão". Por esta razão, passou a questionar os candidatos se eles estão com o nome "sujo" no Serasa. Isso indica que o diretor está em busca de pessoas dispostas a dar tudo de si para conquistar o prêmio de R$ 1,5 milhão.

"O BBB é um processo que não para nunca. Então é uma forma de movimentar criando novas dinâmicas, novos participantes, novas histórias. Então nenhum BBB vai ser igual ao outro. A ideia é estar sempre renovando", avisou Boninho em nosso bate-papo.

Questionado sobre o "puxadinho", o diretor desconversou. "Nem me lembro dele", disse, aos risos. Há alguns meses, ele havia anunciado que o BBB 24 teria um terceiro grupo no jogo, que fosse além do Camarote e Pipoca. Vale lembrar que a ideia inicial era atender a um antigo pedido dos fãs do reality, que era dar oportunidade a figuras emblemáticas como Nicole Bahls, que já participaram de outros formatos em emissoras concorrentes.

Na CCXP, tanto em nosso bate-papo exclusivo quanto nos paineis, ele não citou o "puxadinho" no pacote de novidades. Será que a ideia subiu no telhado?





Novidades do BBB 24

Na próxima temporada, o confinamento terá uma câmera que acompanhará o líder da semana 24 horas por dia. E isso ocorrerá graças a uma nova tecnologia implementada no jogo, por meio de Inteligência Artificial. Ou seja, as câmeras irão identificar o brother que está no comando e terá suas imagens priorizadas na transmissão do pay-per-view.

A casa também ganhará mais um quarto. E a decisão do diretor em criar o novo cômodo se deu exclusivamente para evitar o motivo que fez as duas últimas edições floparem: a divisão da casa em grupos, que foram formados por conta dos quartos em que os brothers dormiam. Então, no BBB 24, teremos o quarto do líder e outros três quartos coletivos.

A música-tema do reality também ganhou uma nova roupagem. Vida Real, que há mais de duas décadas ecoa na voz de Paulo Ricardo, desta vez ganhou um arranjo mais moderno com o trabalho do DJ Alok.