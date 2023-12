Reprodução Bryanna Nasck foi responsável por comandar o TV Zyn ao lado de Rafaela Ferreira

No último sábado (2), o SBT apresentou ao público as novas apostas para sua grade de programação em 2024. Com uma reformulação repleta de novidades, a emissora destacou nomes conhecidos da internet como Lucas Guedes, Viriginia Fonseca, Tirullipa e Lucas Guimarães em seu corpo de apresentadores. No entanto, Bryanna Nasck, YouTuber trans responsável por comandar o podcast Azamigas, do TV Zyn, ao lado de Rafaela Ferreira, lamentou não ter renovado seu contrato com a rede de Silvio Santos.

Em seu perfil no X [antigo Twitter], Bryanna compartilhou o vídeo publicado pelo SBT sobre o anúncio da nova programação para 2024 acompanhado de seu desabafo por não seguir mais no elenco da emissora.

"Pena que não renovaram o contrato com a única pessoa trans da emissora", escreveu. E acrescentou: "Para quem não está entendendo, o programa que eu apresentava para a TVZYN, o canal no YouTube focado no público jovem do SBT, não foi renovado. Este mês temos os últimos episódios do podcast Azamigas", disse.

Confira a publicação:

Pena que não renovaram o contrato com a única pessoa trans da emissora 😮‍💨 https://t.co/uCGSKZZZIk — Bryanna Nasck (@BryannaNasck) December 3, 2023

Nos comentários da publicação, internautas expressaram estar indignados com a decisão do SBT e prestaram solidariedade a Bryanna. "Sinceramente amiga, com esse elenco todo ai, foi é livramento isso sim", disse um. "Preferem levar enlatados prontos e tirar algo próprio deles que tinha representatividade?", escreveu outro. "O que esperar de uma emissora que já fez chacota várias vezes de pessoas LGBTQIA+?", questionou uma terceira.



Bryanna conta com mais de 150 mil inscritos em seu canal no YouTube. A gamer e também empreendedora discute, desde de 2011, assuntos complexos como gênero, sexualidade e saúde mental.

À coluna, o SBT afirmou que Bryanna Nasck era contratada por obra. E a obra chegou ao fim. A decisão também não tem nada a ver com gênero, já que o canal trabalhou com nomes como Mamma Brusqueta, Nanny People e muitos outros.

* Texto de Lívia Carvalho



